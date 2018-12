El Americanto en una jornada repleta de buena música

La reconocida dupla integrada por Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale será parte del festival que se llevará a cabo mañana en la Playa de Lujan de Cuyo, desde las 15. En principio el encuentro se iba a llevar a cabo en dos jornadas distintas (hoy y mañana) pero finalmente se decidió juntar ambas fechas y hacer un megaencuentro de artistas el día de mañana.





De esta manera la grilla quedó compuesta por una larga lista de músicos en la que se encuentran Mariana Lara + Lado B, el Dúo Nosotros Dos, Nolocepa, La Contreras, Javier Montalto, Daniela Trovati, Amancunkay, La Buena Moza, Gabriela Fernandez, José Luis Aguirre, Raly Barrionuevo y el cierre estelar en manos de Baglietto- Vitale.





Sin dudas que decir ambos apellidos es mencionar a dos próceres de la música argentinas. Baglietto- Vitale es uno de los dúos con mayor historia y más importantes del país ya que cada uno en su carrera solista marcó una época y, en el caso de Baglietto, fue parte de la creación de una nueva corriente de músicos como lo fue la trova rosarina en los años 80 (en ese lugar también se ubican músicos como Fito Páez o Jorge Fandermole, entre otros).





El encuentro del dúo con el público mendocino se vivirá con mucha alegría y emoción, aunque también habr "varias sorpresas y hasta debut de temas inéditos", prometió Lito Vitale en diálogo con Escenario.





"El último año estuvimos separados, Juan haciendo muchos conciertos junto a Jairo y yo con otros proyectos por eso en septiembre armamos este reencuentro que presentaremos en Mendoza. Vamos a mostrar un repertorio que tiene que ver con canciones que hemos compartido desde siempre, algunas que vamos a interpretar por primera vez y otros temas que Juan grabó hace muchos años y nunca habíamos tenido la oportunidad de tocar juntos. Digamos que va a ser una ensalada de canciones escuchadas, no escuchadas y nuevas", agregó el maestro Vitale.





"Hay muchas canciones que me siguen emocionando a pesar del paso del tiempo. No sabría decir cuál de ellas es la que más me emociona y por eso es que decidimos armar un repertorio variado haciendo foco en los distintos discos que hemos grabado a través de nuestra historia", agrega Juan Carlos, también en un diálogo exclusivo con Escenario.





Así el público mendocino podrá disfrutar de lo mejor de la discografía del dúo que colaboró por primera vez en 1977 pero que lanzó su primer álbum Postales de éste lado del mundo en 1999, disco que se caracterizó por sus versiones antológicas de canciones clásicas de la música popular argentina como las de Carlos Gardel, Homero Manzi, Homero y Virgilio Expósito y Mariano Mores y al que se le sumaron luego cuatros trabajos discográficos más.





Postales del alma al igual que su predecesor contenía canciones populares como Lejana tierra mía, La última curda o la Zamba de Lozano con el que los músicos ganaron el Premio Grammy Latino.





No olvides, fue un álbum en vivo que recoge las mejores canciones de más de 100 conciertos en el interior del país lanzado en el año 2000, Que más hacer en esta tierra incendiada sino cantar, en el 2001; y, por último, Más de lo mismo con canciones del gran Astor Piazzolla, Anibal Troilo, Fito Páez, Atahualpa Yupanqui, Adrián Abonizio, Jorge Fandermole y otros artistas generacionales.





"Si bien es difícil saber la razón por la que nos ha ido bien o en algunos casos mal en toda nuestra carrera, hay una base de gente de confianza, de público fiel, que siempre nos ha acompañado porque nos siente como músicos verdaderos. Con Juan Carlos usamos la música como una forma de relacionarnos con la gente, desde un principio fuimos coherentes con un camino ligado a lo artístico y no a lo comercial y eso ha hecho que la gente sienta confianza de lo que van a ver, saben que van a encontrar un perfil artístico", explica Lito, uno de los pianistas y compositores más talentosos del país.





Cabe destacar que Vitale no solamente es un reconocido músico por sus discos o participaciones con otro colegas como Mercedes Sosa o Los Redonditos de Ricota sino que también ha sido el encargado de ponerle música a películas como Elsa y Fred o la tierna historia de Anita.





El dúo con Baglietto forma enter ambos una excelencia musical admirable. La creación y perfección instrumental de Vitale junto con la fuerza y particular entonación del rosarino.





Desde 1991 que esta dupla comenzó sus andanzas en la música y hoy, a 27 años de aquel comienzo, las condiciones para componer han cambiado. Si bien la música siempre se hará con diferentes instrumentos como así las letras siempre nacen de una inspiración, también es cierto que la tecnología ha tenido una gran trascendencia en la música actual y el dúo no está exento de esto.





"Desde ya nos hemos ido amoldándonos al paso del tiempo y a las distintas tecnologías aunque eso tiene más que ver con la forma de difundir la música que la de hacerla específicamente. Lo que vale la pena es el camino, la música es un bien en sí mismo no un fin", comenta Baglietto.





Y si bien hace años que tocan juntos saben perfectamente que el "oxigenarse" y compartir proyectos con otros artistas suma y alimenta a su trayectoria. También reconocen que siempre hay algo que los llama a compartir música, giras y la amistad, que es inquebrantable entre ellos.