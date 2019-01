El creador del mate eléctrico asegura que es "el futuro" de la industria

Pablo Damián Gallego, creador del revolucionario mate eléctrico, aseguró en diálogo con Radio Nihuil que el mate eléctrico será el futuro de la industria, ya que por primera vez no habrá que preocuparse por calentar el agua ni cambiar la yerba.

El invento es furor en las redes sociales desde hace ya una semana y suma cada vez más adeptos. Las propiedades de este artefacto van contra la "tradición" matera, pero gana seguidores entre los que no pueden estar 100% pendientes a la hora de cebar y tomar.

"La idea surgió porque, personalmente, no me gusta agacharme para limpiar el mate, siempre me molestó y considero que me hace perder la concentración en el trabajo. A veces son 15 minutos hasta que preparás todo de nuevo, lo que mucha gente considera un ritual y está buenísimo, pero un ritual por día está bien", expresó Gallego.

En este caso, el mate eléctrico lo que permite es mantener la yerba caliente todo el día, mantiene la temperatura elevada y sin lavarse, porque al no enfriarse si se lo deja un rato en reposo, no se produce el choque de temperaturas con el agua caliente.

"La realidad es que el gusto tibio no es rico y va contra cualquier costumbre. Mucha gente no puede tomar mates dos horas seguidas sin parar, apunto a ese público y que está dando una respuesta increíble", dijo el inventor.



En este caso, explicó Gallego, existen dos modelos de mate eléctrico. Uno que trae una base inductiva que es la misma que carga un celular sin enchufarlo, por lo tanto se apoya y ya se calienta, que cuesta arriba de $2.500. El otro modelo más económico que baja a $700, se enchufa con un cable como si fuera un mouse de computadora.

Por otra parte, consideró que este mate es el futuro de la industria y que los fabricantes y productores están interesados. "Cuando lo prueben se van a dar cuenta que hay un antes y un después", cerró.

Fuente: Diario UNO de Mendoza