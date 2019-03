El gobierno prepara un protocolo para atender a niños que sus padres deciden no vacunar

Salud trabaja en la reglamentación de la Ley 27.491 -ya promulgada- de Control de enfermedades prevenibles por vacunación, sancionada en diciembre pasado por unanimidad en las dos cámaras, y prepara un protocolo para atender casos de niños que sus padres deciden no vacunar.

También habrá una lista de vacunas obligatorias para adultos. Además desde el Programa de Inmunizaciones se quejaron de los videos con información falsa que los grupos antivacuna hacen circular en las redes.

La secretaria del Programa Provincial de Inmunizaciones, Iris Aguilar, explicó que hasta ahora no ha hecho falta llegar a medidas extremas, y que una vez que se les explica la importancia de las vacunas, los padres acceden a dárselas a sus hijos.

Sin embargo, Aguilar explica los problemas con ciertos grupos, que por religión o filosofía -como los terraplanistas, que son antivacunas- son problemáticos. "La gran contra son las redes sociales. Es impresionante como te dinamita un video que sale diciendo cualquier barbaridad, como que la vacuna del HPV (Virus del Papiloma Humano) dejó inválidas a 80 niñas en Japón, obviamente los padres no van a querer vacunar ni a palos a sus hijos", explicó la especialista.

Respecto a la ley derogada, la funcionaria dijo "que no era mala", pero que lo que se agrega es la tecnología,con un "registro nominal digital", lo que va a permitir es que si alhuien se vacuna en Jujuy, y viene a Mendoza, se lastima, y al querer ponerle un refuerzo de la vacuna antitetánica, al ingresar su DNI aparezca en tu historial de vacunación.

También la Ley 27.491 hace hincapié en que las vacunas no son sólo para niños, si no para cada etapa de la vida. Para hacer determinados trámites, como el carnet de conducir, sacar el pasaporte, o renovar DNI, se va a pedir el carnet de vacunas. "Pero serán las vacunas del adulto, no las que te pusiste de niño", dice Iris, que extiende la explicación: "seguramente reglamentarán las de Hepatitis B, Antitetánica, Difteria, Triple Viral y Antigripal -si sos de un grupo de riesgo-, y no es que no te van a trabar el trámite, pero te van a emplazar para que en la próxima renovación, o dentro de un año, te lo a exijan", cerró.