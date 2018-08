El Gobierno se despegó del cobro de las "150 lunas"

Muchos de los mendocinos que el miércoles fueron al flamante Estadio Cubierto a presenciar el show de Soy Luna y que llegaron temprano tuvieron la posibilidad de estacionar en la playa oficial, que, como es lógico, tiene una tarifa especial.





Sin embargo, al momento de abonar, lo que habitualmente se hace al ingresar, recibieron como "comprobante de pago" un ticket que en lugar de especificar el monto en pesos tenía la leyenda "150 lunas".





Esta es una estrategia que generalmente utilizan las cooperadoras, escuelas, uniones vecinales o clubes barriales en rifas, bingos o cualquiera de esas actividades con el fin de evitar pagar impuestos sobre ese valor.





Pero en el caso del espectáculo del miércoles, llamó la atención por tratarse de un lugar que le pertenece al Estado, como el nuevo Estadio Cubierto, que solamente ha recibido dos eventos desde que se abrió, el 28 de julio: un partido de futsal y este show de Soy Luna.





El subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, explicó que el Gobierno no tiene responsabilidad en este tema: "Quien alquila el estadio, y pasa lo mismo con Godoy Cruz, explota las playas de estacionamiento. Eso está dentro del contrato. Nosotros no tenemos responsabilidad ni en el cobro de la entrada ni en el cobro del estacionamiento". La productora que trajo este espectáculo es Disney.





Si bien los tickets que se les entregaban a quienes dejaban los vehículos dentro del predio tenían el logo del estadio Malvinas Argentinas, el funcionario aclaró que "no es el Gobierno el que participa en eso".





"Al alquilar nos deslinda de responsabilidades. Ellos (los organizadores) tienen que presentar los seguros para que se lo podamos alquilar. Así como presentan el seguro del estadio, espectadores y demás, presentan el de la playa de estacionamiento", agregó Chiapetta.





"Por lo menos en mi gestión, y creo que antes tampoco, en los partidos que ha habido en el Malvinas y en los dos eventos del Estadio Cubierto, los que lo usan administran la playa. Nunca hemos tenido algún cobro", dijo el responsable del área de Deportes de la provincia.





Los que no pudieron ingresar al predio debieron dejar los autos en las inmediaciones, y ahí surgió otro inconveniente: el de los trapitos, quienes cobraron $100 por cuidar os rodados.





Esta práctica está prohibida en la ciudad de Mendoza por una ordenanza municipal, aunque en este caso es jurisdicción de la Dirección de Parques y Paseos Públicos. En ese tema Chiapetta también adujo que no le compete. "Eso está fuera del estadio, yo no lo puedo administrar. Mi responsabilidad es puertas adentro, y de lo que suceda en la calle no tengo la más mínima injerencia. Me tengo que hacer cargo de lo que pasa del alambrado hacia adentro".





Más allá de este show en particular, los trapitos son habituales en cada evento que se realiza en el Malvinas Argentinas, ya sean partidos de fútbol o cualquier otro de masiva concurrencia.





Chiapetta incluso dijo desconocer lo que se había cobrado en la playa oficial el miércoles. "¿Cobraron $150?", preguntó, y sostuvo: "La parte impositiva ya no me compete a mí, solo pido el seguro obligatorio por daños y robos para autos y todos los presentan, como lo hace Godoy Cruz cuando juega sus partidos de la Superliga o la Liga Mendocina para el torneo Vendimia", agregó.





"Nosotros pedimos que los autos estén asegurados por quien vaya a explotar la playa, porque por cualquier incidente que haya alguien tiene que responder, y si ellos no tienen seguro el que termina respondiendo es el Estado", explicó Chiapetta.





Y remarcó que "está en el protocolo de alquiler este tema, como que también se hacen responsables de cualquier cosa que pase. Siempre hay responsabilidad cuando se cobra una entrada", manifestó el subsecretario de Deportes.





El Estadio Cubierto será parado unos 40 días

Federico Chiapetta manifestó que el Estadio Cubierto será parado unos 40 días para trabajar en algunos detalles que quedaron inconclusos, como el parquizado, el pavimento en una calle de entrada y algunos que otros retoques. "Es un maquillado lo que tenemos que hacer, pero si no lo paramos no se puede concretar", explicó el subsecretario de Deportes.





En cuanto a próximos eventos, dijo que "por ahora no hay nada, tengo muchas propuestas pero nada cerrado ni firmado".





400 mil pesos es lo que cobró el Estado por el alquiler del Estadio Cubierto para el show de Soy Luna.





Fuente: Diario UNO de Mendoza