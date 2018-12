El mensaje de una directora a Jaime Correas por los 190 días de clases

Luego de que se oficializara que el ciclo lectivo 2019 comenzará el 18 de febrero y que tendrá 190 días de clases, comenzó a circular un mensaje de WhatsApp de la directora de la escuela de Bellas Artes, argumentando el porqué sería un error.





El texto, cuyo destinatario es la máxima autoridad de la DGE, alude a obstáculos pedagógicos y logísticos como así también a impedimentos edilicios incompatibles con épocas de altas temperaturas.





Fabiana Riera, directora de la Escuela N°4-024 "Bellas Artes" explicó: "Es un mensaje de Whataspp que yo le mando a Correas por un teléfono que pude conseguir, que él había ofrecido en una jornada de formación y que dijo que no tenía problemas que nos dirigiéramos a él cualquier docente de la provincia a través de ese teléfono".





El mensaje tuvo respuesta por parte de Jaime Correas y fue la siguiente: "Gracias por sus reflexiones. Claro que las leí completas".





Ante la escueta réplica la directora reflexionó de la siguiente forma: "No se han dado los fundamentos pedagógicos. No he podido escuchar del gobierno qué otros argumentos tienen, más allá de los 190 días, para insistir en este calendario escolar. En las escuelas rurales muchos de los chicos cosechan y empiezan en abril las clases por lo que estarían condicionales. Y además los padres suelen comprar los útiles con el dinero de la cosecha".





Riera concluyó: "Es una decisión tomada sin contemplar muchas particularidades de la escuela como si no la conocieran. Lo que muestra este calendario escolar es que desde el gobierno hay desconocimiento. Esto no ayuda en nada a la calidad educativa, que es lo que estamos buscando".





A continuación la carta completa:





"Buenos días director. Soy la Prof Fabiana Riera, directora titular de la Escuela N°4-024 "Bellas Artes".

Le escribo con motivo de llamarlo a la reflexión sobre el calendario escolar 2019, resolución que acabo de conocer.

Mi llamado a la reflexión es porque considero que es una resolución con serios obstáculos pedagógicos y de funcionamiento escolar en las condiciones geográficas y edilicias de nuestras escuelas.

Características Antipedagógicas El agotamiento por el exceso en la cantidad de días de clases en relación al periodo de descanso, afectará seriamente el rendimiento de estudiantes y trabajadores.

Sólo habilita UN DÍA como "periodo de orientación", es imposible que los estudiantes que deban rendir más de un espacio curricular (la mayoría) puedan evacuar sus dudas en una sola jornada, además no podrán consultar con todos sus docentes a cargo ya que no todos los docentes estarán en la institución porque casi todos dan clases en varias instituciones.

En pos de REALMENTE atender a la tan mencionada CALIDAD EDUCATIVA, a mi entender deberíamos retornar la organización de hace varios años atrás en la que los exámenes complementarios, tanto en diciembre como en febrero, tenían contemplada 1 semana para orientación y 1 semana para exámenes (de manera que no tuvieran que rendir más de un espacio curricular por día).

Sr. Director, los exámenes complementarios no son un trámite, ni un formulario a llenar, son evaluaciones para que el estudiante pueda alcanzar a acreditar los saberes que no pudo en el período de clases. En este sentido, esta resolución cercena el derecho a la educación contemplado en la Ley 26.206.

IMPEDIMENTOS GEOGRÁFICOS Y EDILICIOS Nuestros edificios escolares no están en condiciones de contener a nuestros estudiantes en épocas de altas temperaturas como las que se dan en la provincia en las fechas estipuladas para inicio y finalización de clases. Lo invito a visitar el que está bajo mi dirección para que pueda constatar que no poseemos ventiladores en funcionamiento en las aulas, ni baños en condiciones para la matrícula y en caso de altas temperaturas se vacían las cisternas por la demanda, por lo que nos quedamos sin agua para baños y para beber. Las aulas tampoco tienen cortinas, por lo que el ambiente a la hora de la siesta es prácticamente irrespirable. Los días de altas temperaturas tanto estudiantes como adultos se deacomponen, se les baja la presión, sangran por la nariz entre otros casos.

Le pregunto, para usted, podemos garantizar calidad educativa en estas condiciones?

Podría enumerar un sinfín de otros argumentos pedagógicos, pero ya es demasiada la extensión. Sí le solicito que me argumente el motivo por el cual pretenden ese inicio y finalización de clases. Si el argumento son los 190 días a los que se aspira, déjeme aclararle que el tiempo no es calidad, prueba de ello es la cantidad de días de clases de los colegios de la UNCuyo y es conocida su calidad. Si REALMENTE quieren mejorar la calidad educativa, escuche las propuestas de nosotros, los docentes de las escuelas, sabemos cómo hacerlo.

Ojalá lo lea completo, agradezco su atención y espero su respuesta."