El Partido Demócrata respondió a las críticas de Cornejo con una carta

El Partido Demócrata deusó la misma técnica que el gobernadorpara exponer los motivos por los cuales no apoyan la ampliación de la Suprema Corte de Mendoza.Este martes, Cornejo anunció, en una carta, que se abandonará, por el momento, la idea de buscar la aprobación del proyecto que ampliaba la Corte y criticó duramente al Partido Demócrata por su falta de apoyo siendo parte de la alianza Cambia Mendoza.Ante esto, el PD salió a responderle y aseguró: "Podremos no compartir la orientación de la mayoría de la Corte en algunos aspectos. Pero no estamos de acuerdo en aumentar su número para que prevalezcan nuestras ideas".La carta completa del Partido Demócrata es la siguiente:

Tenemos la seguridad de que la intención del gobierno provincial con su intento de aumentar el número de los miembros de la Suprema Corte, ha sido mejorar la administración de la justicia. Sin embargo, tenemos la misma seguridad y convicción de que se trata de un camino errado, que sin quererlo terminará contribuyendo al debilitamiento de los principios republicanos y de la independencia de la justicia.