El PJ analiza recurrir a la Justicia por la reelección de intendentes

El Partido Justicialista salió formalmente a cuestionar la decisión del gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo de promulgar la ley para limitar las reelecciones de intendentes y anunció que analizará los pasos a seguir, que pueden incluir acciones judiciales





El presidente del principal partido de la oposición, Guillermo Carmona, encabezó la reunión con la prensa, acompañado por su antecesor, el diputado nacional Omar Félix y por la presidenta del bloque del PJ en el Senado, Patricia Fadel.





Los principales dirigentes del justicialismo aseguraron estar de acuerdo con limitar la reelección de los intendentes, pero cuestionaron la forma elegida por el Ejecutivo.





carmona.jpg Guillermo Carmona.



"Manifestamos nuestro absoluto y categórico rechazo a este decreto porque vulnera la Constitución provincial, afecta el criterio interpretativo que la Suprema Corte de Mendoza ha tenido en relación con las mayorías necesarias para considerar válidas las enmiendas, pero sobre todo porque va en contra de la voluntad de los mendocinos expresada tanto en el referéndum de la enmienda constitucional de 2009 como en el del 2011".





"Lo que más nos preocupa -agregó- más allá de los aspectos legales, es que Alfredo Cornejo esté abocado a maniobras políticas de naturaleza distractiva respecto de los gravísimos problemas que está viviendo la provincia en este momento. Mendoza está padeciendo la peor crisis económica, social y política desde el 2001 y lo vemos al gobernador ocupado en estas maniobras que en buena medida buscan distraer la atención pública".





El máximo dirigente pejotista remarcó que "estamos ante una evidente maniobra electoralista. Cornejo intenta disimular las dificultades que tiene en la alianza Cambiemos aquí en Mendoza, pero sobre todo a nivel nacional, con este tipo de medida que busca de algún modo erosionar el posicionamiento de las fuerzas de la oposición. Hoy el Partido Justicialista está generando un amplio proceso de unidad y hay otras fuerzas políticas también que se están expresando positivamente para generar una alternativa política al gobierno de Cambia Mendoza".





"Por otro lado, es muy evidente que estamos ante una acción de represalia por la decisión adoptada por la Legislatura en favor del pueblo de Mendoza y en contra de que se siga incrementando la cuantiosa deuda que ha generado Cornejo desde su gobierno. Durante la gestión de Cornejo, la deuda provincial ha crecido más del 200%. Y creemos en ese sentido que esta medida adoptada con el decreto busca generar una situación de castigo a aquellas fuerzas políticas que nos opusimos a que continúe endeudándose la Provincia de Mendoza de una manera insostenible", añadió Carmona.





"Por último -sumó- , queremos comunicarles que el Consejo Provincial del Partido Justicialista ha decidido encomendarle a su comisión de juristas las medidas a adoptar en materia de recursos judiciales. Existe una comisión de expertos que ha estado analizando la situación y las vías de acción posible".





fadel.jpg Patricia Fadel.



Patricia Fadel, por su parte, aseguró que el justicialismo no acompañará la iniciativa del Gobierno de modificar la Ley Provincial de Administración Financiera para que no sea necesario pedir, con cada Presupuesto, una refinanciación (roll over) de la deuda).