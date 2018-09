El PJ denunció a Cornejo ante el INADI por discriminación de Género

Dirigentes justicialistas denunciaron al gobernador Cornejo ante el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), por discriminación de Género.





Las legisladoras Patricia Fadel, Fernanda Lacoste, Silvina Camiolo, Patricia Galván, Liliana Paponet manifestaron que el mandatario provincial ha incumplido con la normativa que ampara a las mujeres contra todo tipo de violencias y discriminación, en especial la ejercida por parte del mismo Estado. Además, puntualizaron que varios funcionarios de esta gestión se han visto involucrados en situaciones de esta índole.





"A modo de ejemplo podemos mencionar al ex Ministro de Salud, Rubén Giacchi que agredió físicamente a su pareja en público, el Subsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino (agresiones a su ex pareja), el Subsecretario de Trabajo Alejandro Jofré que tuvo que presentar la renuncia al ser procesado por varias denuncias de abuso sexual en contra de sus empleadas, Ceferino Sanchez, funcionario del Instituto Universitario de Seguridad Pública (lesiones leves agravadas, amenaza y acoso sexual a una empleada) y podríamos seguir", cita el documento.





El hecho que desencadenó la presentación contra Cornejo, fue el comunicado que emitió el Gobierno de Mendoza sobre una supuesta denuncia intrafamiliar contra el ministro de Seguridad Gianni Venier.





"En el marco de la situación judicial del ministro de Seguridad, Gianni Venier, el Gobierno de Mendoza expresa que el conflicto entre la ex esposa y el funcionario es de índole privada y que se encuentra enmarcado dentro de un proceso de divorcio.





Se aclara que no se trata de una denuncia penal, sino de una prohibición de acercamiento mutua, dictada contra ambos cónyuges, cuya puja judicial es por los bienes materiales y la tenencia del hijo que tienen en común.





La pareja matrimonial produjo su separación hace 6 meses, y durante la tramitación de los regímenes del ex matrimonio se configura esta situación en la actualidad.





El ministro ha sido notificado y se encuentra a disposición de la Justicia. La medida se encuentra apelada, esperando resolución en la Cámara correspondiente".





Ante este comunicado, las dirigentes justicialistas apuntaron que lo único que hizo el oficialismo fue minimizar la violencia hacia las mujeres como un acto privado.





"Incurre además en violencia institucional el Sr. Gobernador, en tanto que el comunicado apunta a obstaculizar, retardar e impedir que los actos denunciados sean tratados como un caso de violencia de género", agrega la denuncia presentada ante el INADI.





Además, las denunciantes argumentaron que: "Resulta gravísima la posición del gobierno al emitir dicho comunicado y aún más si tomamos en cuenta las declaraciones realizadas por la abogada de la esposa del Ministro Dra. Natacha Romano, quién manifestó públicamente: "se busca plasmar esta gravísima situación de violencia en el marco de una supuesta puja de intereses. La mujer sería la interesada, la mujer sería la que estaría mal utilizando una herramienta legal para presionar al señor Venier y así poder obtener bienes o dinero, y tantos ejemplos más... ¿No?" Bueno, aquí es importante resaltar que las partes sólo tienen un bien mueble registral para dividir. ¿Cuánto interés puede existir? Y por el contrario, quien fue presionada y hostigada para no realizar la denuncia es justamente la mujer, quien luego de sufrir cada episodio de violencia, Venier le repetía que si lo denunciaba él perdería su cargo y por ende no le pasaría alimentos a su hijo. Sin embargo, esa posibilidad, esa advertencia, a su mujer no le pesó más que el gran sufrimiento que padecían junto al menor."





A partir de lo expuesto, las funcionarias solicitaron que se considere como un acto discriminatorio el tratamiento y se comunicado expedido por Alfredo Cornejo . También pidieron que el Instituto proceda y recomiende al Gobierno de Mendoza respecto de la debida actuación en casos de violencia de género, máxime si involucran a funcionarios del gobierno.