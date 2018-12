En Mendoza, Uber y Cabify triplicaron sus vehículos

A dos meses de haberse habilitado el servicio, las plataformas virtuales que vinculan pasajeros con conductores, Uber y Cabify, han triplicado la cantidad de vehículos con las que empezaron a funcionar: de los 50 autos con que iniciaron su labor, a los 150 que son los que actualmente están funcionando.

De estos, 100 pertenecen a Uber, y 50 a Cabify, según datos del gobierno de la provincia. De todas maneras, el número parece no ser importante, frente a los 50.000 usuarios mendocinos que bajaron la aplicación en sus teléfonos móviles

El director de Transporte de la provincia, Luis Borrego, fue quien proporcionó los datos a Diario UNO. El funcionario manifestó que si bien ellos no tienen información interna de las empresas, sí llevan un registro de los nuevos vehículos que ingresan. "Las altas son diarias, no tenemos pedidos de conductores y coches en espera de ser habilitados", manifestó.

Explicó, también, que cuando se le dio luz verde a este servicio, se pensó en una avalancha de interesados en participar en las plataformas. Pero, a dos meses de su implementación, la realidad es que han ido ingresando de manera gradual.

En cuanto a las expectativas de los usuarios y los miedos de los conductores de taxis, ninguno de estos se cumplió. Los primeros esperaban un funcionamiento casi de relojería de los autos y supusieron que con la entrada de Uber y Cabify se acabarían las esperas. No pasó porque los vehículos que se sumaron no fueron tantos, mientras que fueron más de 50.000 los mendocinos que se bajaron la aplicación para pedir viajes.

Los fantasmas que tenían los taxistas, por otro lado, fueron desapareciendo conforme pasaron los días. La realidad es que no perdieron pasajeros. Por último, Borrego manifestó que los autos que proporcionan los servicios que ofrecen estas plataformas virtuales tributan más dinero que los taxis y remises, y cumplen los mismos requisitos técnicos. Este era uno de los grandes temores de los taxistas.

Cuando Uber se lanzó al mercado local, el gerente de esa plataforma, Juan Labaqui, dialogó con Radio Nihuil. En esa oportunidad, explicó que "la cantidad de autos dependerá muchísimo de que de los conductores estén conectados esperando viajes. Hay aproximadamente 1.000 personas en distintos puntos del proceso del registro, incluidos autos particulares como remises y taxis". Sin embargo, hasta el momento, ese número no ha podido concretar su registro completo. En la plataforma Cabify el número es aún menor, aunque esta firma ofreció promociones los primeros días de su funcionamiento.





Fuente: Diario UNO de Mendoza