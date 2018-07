En septiembre empezaría a funcionar Uber en Mendoza

Horas claves se vienen para uno de los temas más polémicos que se están discutiendo este año en Mendoza . De no mediar inconvenientes, la Cámara de Senadores aprobará el proyecto de ley de movilidad, que trae media sanción de Diputados, lo que les abrirá definitivamente las puertas a Uber y a otras plataformas digitales similares. El objetivo del Gobierno es reglamentar la ley durante agosto, por lo que estiman que en septiembre ya podría entrar en funcionamiento.





A pesar de que la oposición comandada por Patricia Fadel y Guillermo Amstutz solicitó, en el plenario de comisiones realizado ayer, que se postergara el tratamiento del proyecto al menos una semana para poder estudiar mejor la letra y proponer modificaciones, desde el oficialismo creen que no es necesario y que hoy se podrá aprobar sin inconvenientes.





"En las comisiones escuchamos a todas las partes nuevamente y a los legisladores, pero realmente no trajeron absolutamente nada nuevo que no se haya tratado o puesto a consideración en la comisión de Diputados y con todos los cambios que tuvo el proyecto desde que lo enviamos hasta que tuvo media sanción. No debería haber problema para aprobarlo", expresó el secretario de Servicios Públicos Natalio Mema.





En caso de que tal como anunció Mema y espera el oficialismo, el proyecto se apruebe hoy, el próximo paso será el de la reglamentación, pero que no será inmediata.





"Lo vamos a reglamentar en el menor tiempo posible, pero vamos a trabajar mucho con todos los sectores para reglamentar cada una de las actividades, porque así nos comprometimos con el servicio de contratados, con el turístico, con el transporte escolar, y también aunque están más en desacuerdo, con los taxis y remises", agregó el funcionario.





En ese sentido, el objetivo del Gobierno es que todo ese trabajo diferenciado no lleve más de treinta días, por lo que pretenden emitir el decreto de reglamentación durante el mes de agosto. Esto habilitaría de inmediato el ingreso de nuevas plataformas digitales, como Uber o Cabify, al sistema de transporte mendocino.





Críticas de la oposición

En una extensa jornada, con más de tres horas de debate y presentaciones, se discutió ayer la ley de movilidad provincial, entre integrantes de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto, Legislación y Asuntos Constitucionales, y Obras y Servicios Públicos. Además estuvieron representantes de UCIM (Unión Comercial e Industrial de Mendoza), de la Asociación de Profesionales de Turismo, Aprotam (Asociación de Propietarios de Taxis y Remises de Mendoza) y del Sindicato Obrero de Taxis de Mendoza, entre otros.





La que tomó la palabra representando a la oposición fue la senadora Patricia Fadel, quien aseguró: "Si bien el proyecto trae media sanción, nos parece atinente que hay que hacer modificaciones porque tiene varias falencias, sobre todo que no se determina ni deja en claro qué es un transporte público y qué un privado".





Sin embargo, Mema retrucó: "Nada de lo que plantearon no había estado analizado o estudiado, de hecho por eso tuvo casi unanimidad en Diputados. Ellos pidieron una semana más, pero no encontramos la razón. Estuvimos tres horas y ninguna de las dudas que ellos trajeron quedó sin resolución, les explicamos adonde estaba todo contemplado".





De esta manera, es prácticamente un hecho que el proyecto será tratado y aprobado hoy en Senadores.





Fuente: Diario UNO de Mendoza