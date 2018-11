Entregaron 110 bicis que habían sido robados y nadie los reclamó

Un programa solidario sigue en marcha, y le permite a jóvenes y niños de zonas rurales poder concurrir a la escuela, a pesar de las distancias y la falta de medios de transportes como colectivos.







El Gobierno entregó esta semana 110 bicicletas recuperadas del delito a alumnos de escuelas rurales y semirurales de San Martín, Rivadavia, Junín y Santa Rosa, dentro del plan Sustenta Próspera Mendoza +B.







Los rodados estaban en galpones judiciales y fueron reparados y puestos en condiciones por personal de la Provincia y algunos municipios. Se entregarán 10 por cada escuela e irán equipadas con luces y se entregarán con el casco correspondiente.





En el acto estuvieron el propio gobernador Alfredo Cornejo ; el ministro de Economía, Martín Kerchner; el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance; los intendentes de Rivadavia, Miguel Ángel Ronco, y de La Paz, Diego Guzmán; la directora de Educación del Municipio de Santa Rosa, María del Valle Trigo; la jefa de Gabinete de la Dirección General de Escuelas ( DGE ), Graciela Orelogio, y el director de Innovación y Desarrollo Sostenible, Guillermo Navarro.









Estela Zamora, directora suplente de la escuela 4-243 de Los Barriales, Junín, vivió esta entrega de elementos en forma muy particular. Conocedora de los problemas que aquejan a su alumnado y familias, no pudo si no emocionarse al contar cómo habían recibido diez bicicletas en su establecimiento.





"Estas bicicletas han pasado de ser una mala obra a una buena obra. Esta es una zona netamente rural.







Si bien no nos ubicamos en una zona alejada -estamos a 10 o 12km de Barriales, pasando la bodega Benedetti, son distancias que a los chicos los complican, ya que vienen en su mayoría de fincas", explicó la docente, quien continuó diciendo que "hace tiempo, y gracias a la gestión conjunta con los padres de los estudiantes, conseguimos que una línea de colectivos los traiga a la mayoría de los alumnos que vienen de Rodríguez Peña (distrito al Norte de Los Barriales), y queda a 4 kilómetros, por un callejón, pero con esto no alcanzaba. Ojalá se pueda conseguir mayor cantidad de bicis, pero por ahora es un buen inicio", cerró la maestra, quebrada por el llanto.





Natalia Ochoa, flamante directora de la escuela 4-192 Profesora Alicia Mabel Saffi, de Los Campamentos, Rivadavia, contó sobre la recepción de la noticia de la entrega de estos elementos de movilidad.







"Esto los ha hecho muy felices a los chicos. Esta escuela es rural y si bien hay una línea de transporte público que pasa por acá, hay muchos que viven en fincas donde tienen que hacer varios kilómetros por un callejón hasta llegar al carril por donde pasa el micro. Esto fortalece la trayectoria escolar y permite además acercarlo incluso al deporte, lo que nosotros fomentamos, buscando una adolescencia saludable.





Tuvimos que hacer un estudio para ver a quiénes le dábamos prioridad para recibir estas bicicletas, evaluando las condiciones de vida, lo geográfico, y sus ganas y voluntad para formarse", analizó la maestra que ostenta desde hace un mes y medio este cargo.

Chicos agradecidos





Uno de los alumnos en recibir la bicicleta fue Lautaro Torrez (14), de 1º 2ª, quien se mostró muy agradecido. "Para mi es muy importante tener la bici, porque tengo que trasladarme desde el pueblo de Rodríguez Peña, y no puedo venir en colectivo, ya que no me alcanza la plata para pagar el pasaje todos los días. Así yo puedo venir por el callejoncito El Quemado y llegar rápido", expresó el estudiante de la escuela secundaria juninense.





Tamara Agüero, de 4º año, 2ª división y que vive a 3 kilómetros de la escuela Saffi, de Los Campamentos, en Rivadavia, se mostró feliz por la entrega aclarando que además de ir a la escuela, el rodado "le va a pemitir también hacer deporte y recrearse con paseos".







La alumna también comentó que "el estudio me ayuda a tener un mejor futuro".





Más allá de lo protocolar, lo que realmente es noticia, es el efecto en los propios actores de la situación, los chicos estudiantes, que junto a sus maestros y profesores desafían el "no se puede" y buscan en el estudio la superación y la búsqueda de un futuro mejor. Cada uno poniendo su granito de arena.Como dijo una de las docentes, una buena obra en pos de los estudiantes.