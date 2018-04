Escaparon dos presas del penal de mujeres y son intensamente buscadas

Dos presas del penal de mujeres El Borbollón, de Las Heras, escaparon sin que nadie lo notara. Los penitenciarios detectaron que no estaban cuando hicieron el recuento de internas.



Cerca de la 1.30 de este jueves desde la cárcel de mujeres llamaron al 911 para alertar sobre dos reas que habían escapado.



La mujer contó que cerca de las 22.30 del miércoles hicieron una recorrida por los pabellones y allí detectaron que en el Sector I Anexo IV dos internas no estaban.



Hicieron una intensa búsqueda dentro del penal, pero no las encontraron y por eso pidieron ayuda a la Policía.



Los móviles de la zona hicieron un patrullaje, pero los resultados fueron negativos.



Se trata de Dahiana Macarena Albornoz, de 22 años. Está detenida hace 1 años y 8 meses por cometer un robo agravado por el uso de arma de fuego apta para disparo, en concurso ideal con robo agravado en poblado y banda. Es madre de 4 hijos.



Su cómplice es Carolina Estefania Segundo, de 21 años, quien cumple una condena de 5 años por robo agravado por el uso de arma de fuego, de los cuales lleva detenida 1 año y 2 meses. Es madre de un bebé de 5 meses.



Las dos estaban bajo tratamiento por adicción.







Fuente: Diario UNO de Mendoza