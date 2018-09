Escracharon a una docente de la UNCuyo por dichos homofóbicos

La facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo quedó en medio de una polémica luego de que una docente fuese acusada de varios dichos homofóbicos.

"Los homosexuales no pueden ser felices", "El que venga con el pañuelo verde, lo voy a ahorcar" y otras fueron parte de un repertorio que derivó en que alumnos la escracharan en las redes sociales.

La historia tuvo su origen el 3 de septiembre cuando la docente Ana Delchierico, que también es doctora en el Hospital Central, daba la clase de Ginecología ante un grupo reducido de alumnos y uno de ellos, reconoció ante ella que es gay.





Embed

Ante la revelación, según dichos del alumno, ella le dijo que "una persona normal no puede ser gay, que no podrá ser feliz por no tener hijos" y otros más, por lo que joven, sintiéndose humillado, denuncia el hecho ante la vicedecana Viviana Parra.

El 4 de septiembre, el joven vuelve con la vicedecana para presentar la denuncia por escrito y esta lo pasa a Defensoría del Estudiante y esta a su vez a Consejería de Género del rectorado.

Según explicó Parra, la docente niega haber sido la autora de los dichos pero mientras tanto se la separó del aula y no le están dando alumnos.

La situación de ella se puede resolver entre este viernes y los primeros días de la semana que viene cuando Consejería de Género mande un informe expresándose sobre lo sucedido. Entre las decisiones que puede tomar, está incluso el de remover definitivamente del cargo a la docente.

Algunas de las frases que se le atribuyen son las siguientes:

docente medicina 6.jpg

docente medicina 5.jpg

docente medicina 4.jpg

docente medicina 3.jpg

docente medicina 2.jpg

docente medicina.jpg