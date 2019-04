Estos son los ocho precandidatos que quieren gobernar Mendoza

Dos mujeres y seis varones han hecho público su deseo de gobernar la provincia y hasta ahora, se enfrentarán en las PASO.

Por el momento, el único binomio firme es de los radicales. Los demás aspirantes tienen hasta el 20 de abril para decidir si se presentarán por su cuenta, o integrarán una fórmula con otro de los precandidatos.

La dupla compuesta por el intendente de la ciudad de Mendoza, Rodolfo Suárez y el de Junín, Mario Abed, es la única que está firme en su carrera a la gobernación. Es la fórmula oficialista, elegida por Alfredo Cornejo para sucederlo en el poder.

El macrista Omar De Marchi, intendente de Luján de Cuyo, es el único que competirá con Suarez dentro del Frente Cambia Mendoza. Hasta que decidió lanzarse por su cuenta, hubo muchísimos rumores. Los más firmes lo ubicaban junto a Suarez en la fórmula oficialista. Pero De Marchi aseguró que esta sería su última oportunidad de presentarse como precandidato a gobernador y continuó solo su carrera. Hasta el momento no ha anunciado con quién compondrá su fórmula.

Que no, que sí. Al intendente de Maipú Alejandro Bermejo le costó decidirse. En la misma semana que negó que representaría a los peronistas tradicionales -la dirigencia y los intendentes- después aceptó el desafío. Aún no dice quién será su compañero o compañera de fórmula, porque muchos están esperando que cierre con Anabel Fernández Sagasti y construyan un binomio más competitivo. Pero aún no se ponen de acuerdo.

Anabel Fernández Sagasti es, por el momento, la única peronista dispuesta a gobernar la provincia. Su nombre sonó por mucho tiempo junto al de Alejandro Bermejo, pero no han acordado todavía si irán juntos o separados. Fernández Sagasti también dejó entrever que podría formar una dupla con otra mujer, pero todavía no están cerradas las negociaciones.

Un candidato inesperado: el ex gobernador de la provincia, Rodolfo "Rolo" Gabrielli, quiere volver al ruedo y así lo dejó asentado en el lanzamiento de su precandidatura, el 29 de marzo en el hotel Diplomatic. Lo que extrañó del evento fue la presencia de otros pre candidatos, como Alejandro Bermejo, De Marchi y Ramón.

No es la primera vez que la precandidata por el FIT, Noelia Barbeito, decide representar al frente que componen los partidos de izquierda en las urnas, ya lo hizo en las elecciones del 2015. Esta vez, la fórmula del FIT podría estar compuesta por dos mujeres: ella, que integra el PTS y Soledad Sosa, del PO. Pero todavía no han oficializado la propuesta.

El legislador nacional José Luis Ramón llegó al Congreso inesperadamente, en 2017. Él y su fuerza política integrada por la ONG de defensa al consumidor "Protectora" y gente de otros sectores, como el Partido Intransigente -que prestó el sello pero del que después se alejó- y Mas Fe, la agrupación del pastor evangélico Héctor Bonarrico -que también quedó afuera del frente que conformaron en el 2017- se posicionaron con 6 lugares en la Legislatura provincial, y algunos escaños en los concejos deliberantes. Actualmente, irá por su cuenta como precandidato a gobernar Mendoza.

Su campaña fue conocida a nivel nacional, porque Ramón utilizó algunos ardides para diferenciarse del resto de los postulantes: salía a militar envuelto en una frazada -como signo de su propuesta de bajar las tarifas- y también hacía campaña desde una camioneta a la que bautizó "la ramoneta" y utilizando un megáfono.

También fue conocido por cambiar de postura en la votación por la legalización del aborto. Primero dijo que acompañaría la lucha de las mujeres que embanderaban la libertad de elección, y luego votó en contra del proyecto.

Héctor Bonarrico llegó al Senado provincial de la mano del diputado nacional José Luis Ramón (Protectora). Pero rápidamente, mostró diferencias con sus compañeros y se mostró sólo a la hora de votar, y más bien alineado con el oficialismo.

Actualmente, cree que debe representar a un sector más conservador y religioso de la sociedad. Por eso se postula como candidato. Tampoco ha decidido quién lo acompañará en la fórmula.

Fuente: Paola Alé/Diario Uno