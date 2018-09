Estudiantes crearon torres de carga con energía solar para la UNCuyo

El futuro llegó hace rato. Estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo desarrollaron "Torres de cargadores con un sistema de Energías Limpias", un proyecto para instalar estaciones de carga que funcionan con fuentes de energía solar autosustentable y se instalarán para mejorar la disponibilidad energética en las unidades académicas.

Andrés Albornoz (31), estudiante de Arquitectura; Santiago Gil (21), estudiante de Ingeniería Mecatrónica; Joaquín Rodríguez (25), estudiante de Ciencias Económicas y Macarena Gauna (25), estudiante de Ciencias en Educación, todos militantes de la agrupación Franja Morada, son los desarrolladores de este proyecto.





La primera de las cuatro torres se inaugurará este viernes 7 de septiembre a las 13, en el ala norte del edificio de Aulas de la Facultad de Ingeniería. Pronto se colocarán las tres restantes en la Facultad de Educación, Ciencias Económicas y el Comedor Universitario. "Están todas las instalaciones programadas pero con esto del conflicto por el salario de los docentes, los cortes, las asambleas y las tomas, no sabemos bien cuando las vamos a poder hacer. Está todo comprado, tenemos que ubicarlas, subirnos al techo a poner los paneles solares y nada más", explicó el estudiante de arquitectura Andrés Albornoz en diálogo con

Las torres tienen una sencilla conexión que consta de un panel solar, un regulador de voltaje, una batería de gel de ciclo profundo, un inversor y un transformador. Poseen terminales de conexión para 10 teléfonos celulares, y 2 tomacorrientes de 220 volts de corriente alterna.





Los equipos tienen autonomía y durabilidad de 12 años, y un 80% de rendimiento después de los 12 años. La rotación de celulares no va a gastar ni siquiera el 50% de la carga total de la torre, por lo cual no debería haber problema con la energía.

No hace falta llevar el cargador, las estaciones de carga son lockers de madera que se cierran con llave, y que adentro tiene un cable USB incluído con fichas tanto para Android como iOS. Además, hay cámaras de seguridad para mayor confianza de los alumnos al momento de dejar el dispositivo cargando. "Abrís, metes el teléfono, cerras con llave y te llevas la llave. Es para que no tengamos que llevar el cargador o tener que andar buscando un lugar dónde cargarlo. Pasamos tanto tiempo en la Universidad que por ahí nos quedamos sin batería", aseguró Andrés.

Fueron 10 meses de trabajo desde que en noviembre de 2017 surgió la idea de instalar torres de carga solar. "Se presentó la carpeta con el proyecto, se charló como íbamos a actuar, después salió la adjudicación, en mayo teníamos que tener los fondos pero en junio recién pudimos ponernos a trabajar y compramos todo para poder congelar los precios", contó el joven estudiante.





El presupuesto para llevar adelante el proyecto fue de $90 mil. Inicialmente con ese dinero debían comprarse cinco equipos de paneles solares pero con la devaluación del peso por el aumento del dólar, sólo alcanzó para comprar cuatro. El quinto panel iba a estar destinado para la sede en San Rafael de la Facultad de Ciencias Económicas. "Por ese motivo compramos todo en junio, para dejar todo listo y que la crisis económica no siguiera afectando el objetivo del proyecto. Hasta los tornillos compramos para que no se encarezca", comentó entre risas Andrés.





La instalación de la primera torre de carga solar se realizó con ayuda del Ingeniero Pablo Pérez de la empresa Solar Mendoza, ex alumno de la UNCuyo, quien colaboró con la causa alivianando los costos de los paneles solares y los equipos eléctricos.

"No hemos inventado nada, es una tecnología que ya está instalada en Mendoza. Plaza España, Municipalidad de Godoy Cruz , en ese mismo departamento algunos semáforos funcionan con el mismo sistema", explicó el futuro arquitecto. "Es un desarrollo que también apunta a mostrar que es lo que está haciendo Mendoza a nivel de energías sustentables, y la Universidad no podía quedarse fuera de esto, no puede estar aislada al cambio".