Familiares de policías pidieron más apoyo para los uniformados

Familiares de policías se manifestaron frente a la Legislatura y reclamaron por más apoyo a los uniformados.

La marcha se produjo tres días después de que Sebastián Petean Motoví apuñalara a su pareja y en la huida atropellara y matara a dos policías que intentaban detenerlo.

"Yo tengo a mi hija en la Policía, todos los días vivimos contando las horas", explicó una mujer que se había acercado a la manifestación y agregó: "Acá el delincuente tiene más posibilidades que los policías".

Durante la protesta hubo varias recriminaciones al gobierno provincial y explicaron que no se le da la importancia a la Policia que se requiere.

"La policía no tiene ningún respaldo, acá no sirve la cara de nadie, la Policía no le importa a nadie. Tienen que trabajar 24 horas por 48 de franco pero nunca las tienen. Los mandan a la calle como un perro", explicó otra mujer que aprovechó para reclamar prisión perpetua para Petean Mocoví