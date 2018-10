Fecovita invirtió 40 millones de dólares en su nueva planta

En tiempos en que las grandes inversiones escasean o son rarezas pocas veces vistas en el país, la Federación de Cooperativas Vitivinícolas de Argentina decidió invertir U$S40 millones en la planta de fraccionamiento de vino más moderna y de mayor capacidad del mundo, la cual será inaugurada mañana.

La planta, que está en San Martín , cuando funcione al máximo podrá generar 38.000 litros de vino por hora. A la inauguración se lo invitó al presidente Mauricio Macri , pero no confirmó aún si vendrá.





"Es la planta más moderna en tetravinos y además de aumentar la calidad del producto, tiene la virtud de que este fraccionamiento nos hará ahorrar costos importantes. Ahora los vinos comunes poco a poco se trasladarán ahí y la planta tradicional de Gutiérrez ( Maipú ) se destinará sólo a vinos varietales. Al lado de esta planta de San Martín compramos la bodega Toro que tiene una capacidad de 95 millones de litros, lo que nos permite eliminar las bodegas satélites y que el vino vaya directamente de la cooperativa a la planta de San Martín si es un vino común o a la de Gutiérrez si es un varietal. Con eso ahorramos en los costos de traslado que también afectaban la calidad", explicó Eduardo Sancho, presidente de Fecovita.





En un predio de 4.200 metros cuadrados funcionará también un centro de distribución de 8 metros de altura, compuesto por dos naves que incorporarán racks tipo penetrables y automatizados para optimizar el funcionamiento, agilizar los tiempos y garantizar la seguridad de la operación. Eso amplía la posibilidad de guardar allí una mayor cantidad de vinos, por lo que concentrará la producción de las dos plantas de Fecovita.





En la construcción de la planta de fraccionamiento y del centro de distribución se emplearon 150 personas que trabajaron allí durante dos años. Ahora en pleno funcionamiento la planta dará trabajo a 100 empleados y se prevé que cuando alcance su mayor producción, esa cifra crecerá a 160 trabajadores.





"Esta es una inversión muy grande pero que fundamentalmente va en pos de beneficiar al productor. Mejorar la calidad de nuestros vinos nos da la posibilidad de competir en el mercado y poder colocar más vino también. Además por el ahorro que nos generará la planta, su costo se amortizará en 5 años. Fue un proceso difícil, pero si hoy tuviéramos que tomar la decisión de invertir esa suma la volveríamos a tomar porque Fecovita no especula si conviene o no hacerlo, pensamos en los 5.000 pequeños y medianos productores asociados", remarcó Sancho.





nueva planta fecovita 1 La planta de Fecovita (Foto. Horacio Altamirano)



La mitad es tetra





La apuesta de invertir en una planta con tres líneas de fraccionamiento en tetra pack no es antojadizo. En Fecovita tienen presente que según las estadísticas nacionales del consumo de vino, entre el 45% y el 50% de lo que se consume en el país es vino en tetra. "Esa tendencia se está manteniendo y no varía demasiado, pero no hay que minimizarla porque es la mitad del consumo. Por eso en este rubro es importante tener capacidad y ser lo más eficiente posible, porque en esos costos las diferencias son en centavos, pero por centavos perdés o ganás competitividad", concluyó Sancho a Diario UNO.





Sancho: "para ganar consumo hay que innovar"





La inversión en esta nueva planta de fraccionamiento de Fecovita tiene como objetivo central mejorar la calidad del vino, su fraccionamiento y optimizar el traslado, lo que tendrá un impacto positivo en toda la cadena de valor del producto. Eso lo hace más competitivo en el mercado y es una apuesta para recuperar el consumo que ha caído sin parar en los últimos años (a la par ha crecido el de la cerveza).

"Para eso tenemos que seguir innovando si queremos recuperar el consumo de vino. Los últimos datos nos marcan que entre septiembre del año pasado y septiembre de este año el consumo cayó el 15%, claro está que el vino está atado a la caída del consumo en general", dijo Eduardo Sancho, presidente de Fecovita.

Frente a este panorama, "apostamos a mejorar la calidad y en ese sentido compartimos la decisión del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) de flexibilizar el consumo, por ejemplo permitiendo la venta de vino tirado en tanques de 20 litros que ya se está implementando y que tiene buena aceptación en distintos lugares", coincidió el referente del sector.





