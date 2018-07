Fue atacado a balazos, sobrevivió y declaró quién fue el autor del hecho

Las Heras

Tras salvarse casi de milagro, un joven pudo declarar y señalar a la persona que intentó matarlo de dos disparos a principios de esta semana en. De esta forma cambió el principal sospechoso de la causa ya que un testigo presencial había señalado a otra persona.

Ya internado en sala común tras recibir las curaciones por un tiro en el abdomen y otro en su pierna izquierda, Andrés Emanuel Guzmán pudo prestar declaración ante las autoridades judiciales.

El joven, que el jueves cumplió 31 años, relató cómo fue el ataque armado suscitado el lunes por la tarde. Detalló que caminaba con su novia cuando un Chevrolet Corsa blanco se detuvo y se bajó un joven a quien identificó como Agustín Caporales.

Esto cambia radicalmente la investigación, ya que al declarar la pareja de Guzmán había dicho que el autor de los disparos fue el hermano de Caporales, Michael. Titi, tal como apodan al hombre baleado, corrigió y dijo que en realidad Michael era quien conducía el vehículo y Agustín quien portaba el arma.

"Me tiró el primer tiro que me pegó en la panza. Ahí le dije '¡pará, pará, ¿qué pasó?'. Me volvió a disparar y pegó en un portón que estaba atrás mío. Ahí me di cuenta que estaba mal y me quería matar", declaró Guzmán.

La víctima, que está internada con consigna policial ya que tiene medidas pendientes con la Justicia, dijo que corrió algunos metros hasta caer al suelo. Allí volvió a ser interceptado por el agresor, que le efectuó un último disparo en su pierna. Desde el auto, Michael le gritaba "¡vamos, vamos que le diste!".

Si bien la novia de Titi Guzmán había dicho que existían diferencias entre la víctima y los agresores porque ambos pertenecen a la hinchada de Huracán Las Heras, el baleado declaró que en realidad se trata de un problema de vieja data entre su hermano y Agustín Caporales.

Lo cierto es que, más allá de tener a los presuntos autores identificados, las autoridades no han logrado capturarlos. Ambos viven a pocas cuadras del lugar del hecho -la víctima dio la ubicación exacta- pero todavía no han quedado a disposición de la Justicia.

baleado.jpg Una de las balas quedó incrustada en un portón. Foto: Sebastián Salas.

El hecho

Cerca de las 14 del lunes pasado, Andrés Guzmán fue atacado cuando caminaba con su novia por calle Ballofet, a metros de la intersección con Lisandro Moyano. Al menos cuatro disparos se efectuaron en la secuencia, impactando dos de ellos en su cuerpo. Otro de los proyectiles quedó incrustado en el portón de una vivienda.

La víctima vive a pocas cuadras del lugar del ataque y, según comentaron vecinos, suele cometer robos a comerciantes de la zona. De hecho, una vez que pasó por el quirófano del Hospital Central quedó internado con consigna policial ya que tiene medidas pendientes con la Justicia.







Fuente: Diario UNO de Mendoza