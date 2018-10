Fuerte aval empresario a que se debatan cambios en la Ley 7722

Uno de los reclamos que el sector comercial e industrial de Mendoza viene realizando desde hace años, es la necesidad de diversificar la matriz productiva y que se sumen nuevas actividades para habilitar puestos de trabajo y levantar la rentabilidad de ésta área.

En tal sentido, la intención de realizar emprendimientos mineros en Mendoza, se ve limitada por las prohibiciones que propone la ley 7722. Este es el motivo por el que el senador kirchnerista Alejandro Abraham presentó un proyecto para realizar cambios en la legislación y muchos referentes de la política -como Jorge Difonso, el intendente de San Carlos (UP) y Gustavo Majstruk, diputado alvearense (PJ) salieron a criticarlo.

Sin embargo, desde la Federación Empresaria Mendocina (FEM) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet) avalaron la posibilidad de discusión y los posibles cambios de la ley.

Así lo manifestaron Alberto Carletti y Julio Totero, representantes de las instituciones mencionadas.

Julio Totero, presidente de Asinmet, manifestó que "desde hace mucho tiempo creemos que la 7722 debería ser derogada, porque no permite que muchos proyectos relacionados con la minería avancen. Pero frente a la resistencia, al menos se podría debatir para que algunas de esas iniciativas sean viables".

Totero puso de manifiesto que, además de discutir los cambios, sería importante revisar qué sucedió en los 11 años de existencia de la 7722. "Toda la actividad económica se ha visto afectada por esta ley, pero actualmente, la falta de trabajo se ha vuelto insostenible en la provincia. Por esto creemos que los proyectos que tienen declaración de impacto ambiental aprobada y una audiencia pública realizada, no deberían tener que pasar por el aval de la Legislatura. El espíritu de la ley tiene que ver con la prohibición de la actividad minera".

Desde la FEM, su titular, Alberto Carletti, opinó que "creemos que es necesario dar un debate sobre el tema. Dentro de esta perspectiva, estamos convencidos de que hay que abrir la discusión, y realizar un estudio pormenorizado de los pro y los contra de la ley, para eso nos queremos juntar con otras instituciones que estén interesadas en ampliar la matriz productiva".

El subsecretario de Energía de Mendoza, Emilio Guiñazú, participó de una reunión organizada por el senador peronista y ex intendente de Malargüe , Juan Antonio Agulles y de las que participaron la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica (Asimra).

Si bien no sentó una posición definida por parte del gobierno de Alfredo Cornejo con respecto al proyecto que busca abrir la 7722 y hacerla más permeable a la instalación de iniciativas relacionadas con la minería, si fue un gesto de acercamiento. "El gobernador me ha pedido que estudie el tema, hay una gran necesidad de ampliar la matriz productiva de la provincia, y no vamos a dejar de analizar ninguna posibilidad", sostuvo Guiñazú.





Si bien Agulles no es el autor del proyecto, que le pertenece al kirchnerista Alejandro Abraham, es sabido que también apoya las posibilidades que se abrirían si se le introducen cambios a la ley. De hecho, es el autor de otro proyecto, denominado "parques mineros", que también podría resultar viable si se limitan las restricciones a la 7722.





Fuente: Diario UNO de Mendoza