Fuerte rechazo desde el Ministerio de Salud de Mendoza a los dichos del doctor Albino

Desde el Programa de Salud Reproductiva del Ministerio de Salud de Mendoza lamentaron "profundamente" estas declaraciones ya que, según su titular, la ginecóloga Roxana Cabrera, "trabajamos como mucho énfasis para desterrar los mitos de la anticoncepción y la prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS)"





"Los médicos como funcionarios públicos tenemos la obligación de otorgar información científica, oportuna y eficaz. Son dichos muy poco felices, por decirlo de alguna manera. Estos comentarios nos increpan y sentimos la necesidad de salir a aclarar", consideró Cabrera.





La médica sostuvo que la población masculina tiene sólo dos métodos anticonceptivos a disposición: el preservativo y la vasectomía. Pero solo el primero funciona como barrera para prevenir ETS. Es por ello que se está trabajando con los varones para que también incorporen su responsabilidad en la planificación familiar.





"Los varones son los que menos consultan, por eso este año nos hemos puesto como eje fundamental el doble uso de método anticonceptivo. Puede ser hormonal o el DIU y, además, uno de barrera. Y esto no es solo para los jóvenes, sino que también es importante educar a las poblaciones adultas", explicó la funcionaria.





Más tarde, fue la ex ministra de Salud y actual diputada nacional, quien votó a favor del proyecto en el Congreso quien criticó la falta de rigor científico de los datos otorgados por Albino: "Los preservativos son fundamentales en la prevención del HIV y otras infecciones de transmisión sexual Evitan millones de nuevas infecciones así como también embarazos no deseados. Respeto los disensos, pero no la inexactitud y la desinformación".





Otro dirigente mendocino que se sumó al rechazo de los comentarios del titular de Conin fue el senador provincial Adolfo Bermejo. El ex candidato a gobernador que se ha expedido en varias oportunidades en contra del proyecto de legalización del aborto.





Sin embargo, para el ex intendente de Maipú , las declaraciones del pediatra con respecto a ineficiencia del preservativo a la hora de prevenir el contagio del VIH fueron preocupantes: "Decir que el preservativo no previene el contacto de VIH es una gran amenaza a la salud pública y un retroceso significativo en la necesaria educación sexual que el Estado debe proveer a adolescentes y jóvenes. Con la vida no se juega".





Fuente: Diario UNO de Mendoza