Gana consenso la posibilidad de reelegir gobernador de Mendoza

Es un hecho. Ahora o más adelante, la reforma constitucional que permita la reelección del gobernador de Mendoza se concretará. Y hay consenso para ello, por más que se mantengan algunas diferencias sobre el momento y la forma. También hay una mayoría que acuerda en que esto venga acompañado por la limitación a una única reelección para los intendentes, aunque todavía haya quienes sostengan que es innecesaria ya que la decisión de reelegirlos la tiene el electorado.





El concepto general con mayor consenso dentro del ambiente político es: una sola reelección para todos los cargos, desde gobernador a concejales. Sostienen que 4 años no alcanzan para concretar una gestión de gobierno. También hay quienes sostienen que esa reforma debe ser más amplia y promover una constitución más moderna, que por ejemplo contemple la problemática del agua y el medio ambiente.





Por ahora la discusión sólo está planteada sobre en qué momento debe hacerse y, además, si esa posibilidad de reelección deba contemplar al gobernador en funciones, en este caso Alfredo Cornejo .





Constitución moderna

Omar Félix, presidente del PJ y diputado nacional electo, sostuvo que para la actual gestión Cornejo "ya estamos fuera de tiempo para la reforma", pero consideró que "se necesita una modificación para tener una Constitución moderna y el tema de la reelección dejarlo para una enmienda posterior y que no se ensucie esa modernización con intereses personales y políticos".





Félix sostuvo que tratar la reelección del gobernador "es necesario, pero no imprescindible", y afirmó que "ese debate debe darse por separado, en una enmienda, para evitar que haya posibilidad de que alguien quiera perpetuarse en el poder", y puso como ejemplo "una iniciativa del entonces gobernador Iglesias, que quería esa reforma, pero se abstraía de ser reelecto".





Además indicó que "una reforma constitucional no es sólo tema del ambiente político y de los abogados, sino de todos los sectores, y hay que darles participación".





También subrayó que "Para lograr una constitución moderna se deben debatir otros temas, que son más importantes que ese. Por ejemplo definir si el agua es un recurso público o un recurso privado, como lo es ahora. Hay que debatir la autonomía municipal, la selección de jueces y fiscales, una nueva organización policial y debatir si los comisarios departamentales deben ser electos por la gente; la calidad ambiental y el desarrollo económico de la provincia".





No se puede prohibir

"Lo he dicho siempre, el gobernador debe tener la posibilidad de la reelección y mi pensamiento no ha cambiado", sostuvo el peronista Jorge Omar Giménez , que lleva cuatro mandatos al frente de la Comuna de San Martín. "En los otros intentos de reforma no se pudo avanzar, pero sigo pensando igual", dijo, recordando que siempre a sostenido que 4 años son pocos para completar una gestión de gobierno. "Está bien que el gobernador de Mendoza tenga la posibilidad otros 4 años. Eso no asegura que la gente lo vote y la gente es la que decide".





Con respeto a limitar a una sola la posibilidad de reelección a intendentes, Giménez dijo que "yo llevo cuatro gestiones y sería contradictorio que dijera que creo que hay que limitarlo. Sin embargo, tampoco estoy en contra de debatir esa posibilidad". Al respecto aclaró que "yo no estoy de acuerdo en prohibir. Si el intendente hace una mala gestión, la gente no lo votará nuevamente".





No subestimar

Mario Abed, el intendente radical de Junín que también va por su cuarta gestión consecutiva, sostuvo que no está en contra de la reforma que permita la reelección del gobernador y limite la de los intendentes, aunque aclaró sobre esto último que "no hay que subestimar al electorado".





"Sin lugar a dudas el gobernador debe tener la posibilidad de reelección. Cuatro años no alcanzan para desarrollar completamente una gestión de gobierno", dijo Abed.





El intendente sostuvo que estos dos cambios en la Constitución deben darse juntos. "Se puede limitar a una sola la reelección de los intendentes, siempre y cuando en conjunto con la posibilidad de reelección del gobernador", dijo.





Sin embargo dijo que esta limitación "hay que tratarla con mucha responsabilidad. No hay que subestimar al electorado, que es el que elige".





Parejo para todos

"Hay algunos que no quieren largar el sillón. Me parece bien una sola reelección para todos", dijo Miguel Ronco, que lleva dos años de su primer mandato como intendente de Rivadavia y que aceptó que "recién estoy aprendiendo, tengo muchas ganas y, por supuesto, quiero la reelección".





Remarcó que "me parece bien que el gobernador tenga la posibilidad de reelección. Si hace las cosas bien, el pueblo lo va a votar. El pueblo es siempre el que decide" y subrayó que "con una gestión de 4 años no se alcanza a cumplir con el proyecto de la gestión".





Para dejar en claro su pensamiento, Ronco indicó que "una sola reelección para todos, desde el gobernador hasta los concejales, pasando por los legisladores. Debe ser parejo para todos y que nadie se quiera acomodar para siempre en el sillón".





Las mismas condiciones que Nación

Para Norma Trigo, la más "nueva" de los intendentes mendocinos, que comanda el Municipio de Santa Rosa, sostuvo que "hay que ponerle un coto a la reelección de los intendentes, no puede ser que sea indefinidamente".





Con respecto a la posibilidad de reelección del gobernador, dijo que "estoy convencida que debe tener la posibilidad de dos períodos completos de gobierno".





Al respeto afirmó que "la Constitución de Mendoza debe darle al gobernador de Mendoza las mismas posibilidades que tiene el presidente de la Nación".





Además sostuvo que "cuatro años no permiten completar una gestión de gobierno" y subrayó que "la gente es la que decide si quiere reelegirlo o no".





