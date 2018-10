Hay consenso para evitar la eternización de los legisladores

La Legislatura de Mendoza y el Congreso de la Nación suelen ser lugares muy codiciados a la hora de elaborar las listas partidarias. Digamos que son una especie de reconocimiento en el seno de los partidos a la militancia y al trabajo territorial.





Pero también se convierten en arena de conflictos, sobre todo cuando elección tras elección, aparecen los mismos nombres, en los primeros lugares de las nóminas.





Para que esto no ocurra más, el diputado provincial Marcos Niven (PD) presentó un proyecto que busca evitar que los legisladores se eternicen en las bancas. "La alternancia de poder es buena, yo me fui un par de años y volví renovado. Tantos años frente a una banca no son buenos para la democracia", manifestó.

legislatura-codigo-penal-3-marcos-niven.jpg Marcos Niven. Foto: Nicolás Bordón / Diario UNO.

Además, el demócrata llevó a la Legislatura otra norma que pretende acotar el alcance de los fueros legislativos, y que sólo se limiten a proteger la libertad de opinar y expresarse, pero que da vía libre a la Justicia para terminar con los privilegios de los diputados y senadores, y que estos deban comparecer ante la Justicia sin necesidad de que la Legislatura tenga que votar para quitarle los fueros.





Diario UNO consultó con la consultó con la oposición que dijo estar de acuerdo con ambos proyectos, aunque con la de acotar los fueros hubo mayor resistencia. "Hay que analizarlo", fue la respuesta generalizada.





Menos el FIT Si bien Niven confesó que no consultó con ningún legislador de Cambia Mendoza, ni de los otros bloques para presentar sus iniciativas, los diputados y senadores dijeron estar de acuerdo con la idea. Todos, menos la bancada del FIT, que asegura que se trata de una iniciativa oportunista y demagógica.





La diputada Carina Segovia, presidenta del bloque del PJ, expresó: "Justamente yo iba a presentar una iniciativa similar, estoy totalmente de acuerdo en que se limiten los periodos a los legisladores".





Sobre la posibilidad de acotar los fueros, dijo que hay que analizarlo pero que cree que los parlamentarios deben tener los mismos derechos y obligaciones que los demás ciudadanos.





Consultado el oficialista César Biffi manifestó: "Me toma por sorpresa pero en principio estoy de acuerdo con ambas propuestas, sólo que hay que estudiarlas y lo vamos a hacer".





Juan Carlos Jaliff, presidente provisional del Senado, manifestó que "esta idea de limitar los periodos legislativos, estaba incluida en el proyecto para reformar la Constitución que iba a presentar", que finalmente no llegó a la Cámara.





En cuanto a los fueros, manifestó que hay que revisar hasta dónde se puede hacer ese cambio y de qué manera, para que no resulte inconstitucional.





Por último, Macarena Escudero, del FIT, dijo que ellos no están de acuerdo con quitar los fueros. "En casos como los nuestros, donde se arman imputaciones a nuestros compañeros legisladores por acompañar a los trabajadores en sus movilizaciones, nos parece que un proyecto así le daría más herramientas a este Gobierno, del que Niven es parte para perseguir más a la oposición".





diputados.jpg Diputados. Mario Vadillo, Carina Segovia, Macarena Escudero y Lucas Ilardo.



Límite para fueros

La modificación del artículo 96 de la Constitución a través de una enmienda, para que la inmunidad de la que gozan los legisladores se limite sólo a su trabajo y opinión en las cámaras, no fue recibido con la misma apertura.-