Jaime Correas desmintió que se prohíba a los alumnos llevar pañuelos verdes o celestes

El Director General de Escuelas, Jaime Correas, desmintió que esté prohibido que los alumnos asistan a las escuelas con pañuelos verdes o celestes, aunque pidió que las discusiones por el tema del aborto se hagan con respeto.

"Sería imposible prohibir una cosa así. Esto se originó en una noticia falsa donde no se aclaró en qué escuela sucedió y está sustentado en una mala interpretación del estatuto docente, que dice que los docentes no pueden llevar ideas políticas o religiosas a las escuelas, pero no habla de los alumnos", aseguró Correas a Radio Nihuil.

En ese sentido, agregó que desde la DGE no hay ninguna prohibición institucional para ninguna de estas manifestaciones, aunque sí es un pedido de él "como funcionario y padre", que estos temas se discutan con altura, respeto y teniendo en cuenta las opiniones de los demás.