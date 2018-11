Javier creó una app que ya suma 75.000 descargas

Javier tiene 31 años y gran parte de su vida la pasó ligado al fútbol. Tanto es así que desde los cinco años cuando empezó a jugar a la pelota no paró hasta los 22, cuando ya era jugador profesional y se desempeñaba en Gimnasia y Esgrima, pero decidió colgar los botines para dedicarse de lleno a los estudios.

Sin embargo, el amor por la pelota no se fue cuando se retiró, sino que siguió siempre de cerca la actividad. Por ese motivo, a lo largo de 2017 desarrolló junto a César Tauste, un español al que conoció hace más de una década cuando fue a probar suerte a la tercera división del fútbol español, la aplicación Legends, una especie de red social exclusiva para jugadores y jugadoras de fútbol.

La app se lanzó en noviembre del año pasado y en solo 12 meses ya alcanzó más de 75 mil descargas, principalmente en España pero también con un buen porcentaje en Argentina y Brasil . Justamente de impulsarla en Sudamérica está a cargo Javier junto a otro mendocino, Andrés Gil Marco, que lo hace exclusivamente en Brasil.

"Legends fue pensada para acercar un poco a distintos jugadores a la posibilidad de desarrollarse. Tiene dos puntos importantes, una es la cuestión del amateurismo y otro el fútbol femenino que está desarrollándose mucho ahora. No es necesario ser un profesional ni tener reales aspiraciones, más allá de que sea esa su función elemental", explicó Nasisi.

De esa forma, si bien la idea es que también puedan utilizarla jugadores profesionales, apuntan a los jóvenes que juegan en inferiores o en equipos de menor renombre, para que a través de la aplicación puedan darse a conocer mejor sin la necesidad de tener un representante.

"César lo define como el Linkedin de los jugadores de fútbol, donde se comparte con jugadores y jugadoras sobre el mismo tema. Se pueden subir fotos, videos, estadísticas y, puede pasar que un reclutador de un club se fije en esos perfiles a la hora de buscar nuevos futbolistas", agregó Javier.

Actualmente Legends está desarrollada en la fase jugadores, pero está pensado que tenga dos más, una para clubes y otra para reclutadores. En esos casos no tendrá el mismo formato, ya que los clubes o reclutadores no deberán subir información, si no más bien buscarla.

"Una de las funcionalidades es la de descubrir jugadores que están fuera del radar. Por ejemplo, a Mendoza a veces van reclutadores, pero al Sur del país no llega nadie", dijo el joven.

Por el momento no utilizan la app jugadores profesionales reconocidos a nivel mundial, y si bien consideran que sería una gran estrategia de marketing para sumar millones de descargas, no lo ven como un objetivo principal.



Fuente: Diario UNO de Mendoza