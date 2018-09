Kerchner promete que se construirá el Polo Judicial

La ministra de Hacienda, Paula Allasino, dijo que la obra del Polo Judicial no estaba en el borrador del Presupuesto Nacional 2019: "No la encuentro".





Entonces el ministro de Economía, Martín Kerchner, la dejó sufrir un par de días y después salió a tranquilizarla al explicar que la obra será ejecutada con fondos provinciales y que luego el Ministerio de Justicia de la Nación reintegrará esos fondos a través de lo que recaude por sellados e impuestos varios.





Sólo se trató de un poco de suspenso, que a alguno hizo creer que la falta de fondos podría haber sido un hecho y que la obra del Polo Judicial quedara suspendida hasta mejores épocas.





Allasino contó hacia el fin de semana pasado que "me puse a puntear las obras incluidas en el borrador y que están también en la página de la Oficina Nacional de Presupuesto... y están casi todas las obras" que tienen planeadas las administraciones de Alfredo Cornejo y Mauricio Macri para el año próximo. "Tenemos esa tranquilidad", dijo.





Pero, a renglón seguido, la ministra dejó trasuntar su preocupación: "Lo que no encuentro es la obra del Polo Judicial. La busqué, pero no la he encontrado", dijo.





Entonces después, a comienzo de esta semana, salió el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner Tomba, y dijo que la plata estaba, aunque en las arcas provinciales.





"Esa obra es una obra provincial", salió a aclarar Kerchner. Después se despachó: "La va a financiar la Provincia, pero tenemos ya un acuerdo firmado con el ministro de Justicia de la Nación. De unos fondos que ellos sacan de los sistemas de, por ejemplo, Registro de Automotor van a cubrir una parte. No figuran como obra pública, porque son fondos que dispone directamente el Ministerio de Justicia. Pero lo vamos a financiar nosotros. Lo tenemos previsto por el total y vamos a tratar de recuperar esa diferencia, que no aparece en el plan de obra pública nacional, porque son fondos afectados".





Y así quedó la cosa. Mendoza pone la plata y Justicia de Nación se la devuelve con el cobro de tasas, sellados y otras cuestiones similares. Y Kerchner se encarga de meterles presión para que no se olviden.





El edificio





La obra en cuestión es la del edificio del Polo Judicial destinado al Ministerio Público Fiscal y que tiene un presupuesto oficial de $631.631.974. En agosto ya se anunció que cinco empresas interesadas en construirlo retiraron los pliegos y que el 16 de ese mes se conocerían las ofertas técnico económicas.





Este edificio, junto con la Estación Transitoria de Aprehendidos y Detenidos y el edificio de la Suprema Corte de Justicia forman el Polo Judicial Penal.





Oficialmente se dijo que este conjunto de obras "buscan dotar del soporte estructural necesario para contener el aumento de las personas privadas de la libertad, proveer un ambiente propicio que permita el trabajo dentro de las cárceles y acompañar las reformas procesales para agilizar los procesos en la Justicia mendocina".





polo-judicial-2.jpg



Estará al oeste de San Felipe y se hará por etapas