La acupuntura está permitida en hospitales públicos de la provincia

La acupuntura puede ser aplicada en los hospitales de la provincia. El Ministerio de Salud emitió una resolución que permite a los profesionales matriculados trabajar aplicando esta técnica en pacientes. Al mismo tiempo, la DGE aprobó su enseñanza en un Instituto de Educación Superior, en Godoy Cruz.

Por iniciativa de la Escuela Latinoamericana de Medicina Tradicional China, esta técnica terapéutica oriental se fue incorporando paulatinamente en los centros asistenciales de salud locales desde 2008. El hospital Doctor Luis Chrabalowski, en Uspallata, y el Tagarelli, en Eugenio Bustos, San Carlos, fueron los primeros establecimientos en aplicarla.



En estas primeras experiencias la acupuntura se utilizó como recurso auxiliar para complementar el tratamiento de enfermedades en determinados pacientes. Las prácticas estuvieron sujetas a supervisión clínica y fueron realizadas por médicos que además de los estudios universitarios profundizaron sus conocimientos en medicina china.



En la mayoría de los casos los pacientes demostraron interés por soluciones alternativas a las de la medicina occidental. Se obtuvieron resultados satisfactorios, sin efectos colaterales y con importantes beneficios después de varias sesiones. Sin embargo, su implementación no había sido acompañada por reglamentos que la respaldaran, ni aceptaran.



"Realmente fue una experiencia exquisita para el país porque no había en Argentina un consultorio externo que atienda acupuntura. Siempre la demanda fue alta, cada vez que íbamos atendíamos hasta treinta pacientes. La mayoría eran de bajos recursos", precisó Luis Roux (53), de la Escuela Latinoamericana de Medicina Tradicional China.



"Venía gente que trabajaba en la construcción y tenía las manos destruidas o que trabajaba en limpieza y les dolían los codos o las rodillas; gente que no producía bien la sangre y estaba anémica. Hasta el año pasado trabajamos en los hospitales. Cada vez que nos querían sacar por no estar regulados la gente salía a defender el lugar. Entonces los directivos terminaban dejándonos sin aval", agregó.



"Cuando asumió el actual gobierno nos pidieron que nos retiráramos y reguláramos la actividad, que la oficializáramos. Nos recomendaron constituirnos en un instituto. Presentamos todos los papeles y en 2016 fue aprobado. A finales del año pasado se emitió un decreto por el cual los egresados podrán matricularse. Entonces, desde 2019 los primeros técnicos podrán presentarse en los hospitales o abrir sus propios consultorios", describió Roux.



Adrián Glielmi (45), médico occidental y chino, socio de Roux, contó que la idea es que haya en un futuro médicos especialistas en acupuntura. "Tenemos el apoyo de dos universidades de China, venimos trabajando de hace rato con esto. Ahora se abren las puertas para que los egresados encuentren trabajo y la gente llegue a un centro de salud y tenga la opción de acupuntura", dijo.



¿En qué consiste?

La medicina china estudia la energía y cómo se desordena en el paciente hasta transformarse en dolor o enfermedad. Trata de desanudar los estancamientos de energía en el cuerpo. "La energía no es solo del cuerpo, está en todo el universo y nos influye. Las emociones modifican el estado energético, crean climas que pueden afectar a los órganos", explicó Roux.



"Lo que nosotros tenemos que hacer es saber que está pasando con la energía del paciente. La acupuntura consiste en equilibrar pulsando algunos puntos específicos. Volver a armonizar y organizar esa energía. La medicina china se integra con la occidental porque ninguna tiene por sí misma una visión completa", detalló Glielmi.



Más adelantados

Chile es uno de los países pioneros en Latinoamérica en cuanto a legislación de la medicina tradicional china.



Las milenarias técnicas están incluidas como prestaciones auxiliares en hospitales públicos desde 2008, cuando el Ministerio de Salud reconoció la acupuntura como una profesión complementaria de la salud.



Se la aplica en conjunto con otras terapias para atenuar enfermedades difíciles de tratar con la medicina occidental.



Fuente: Diario UNO de Mendoza