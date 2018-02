La ampliación de la Corte saldría con el aval de dos peronistas

Que el PJ mendocino –o al menos una parte de él– está intentando reunirse, acordar y consolidar una oposición al Gobierno de Mendoza no es novedad. Tampoco lo es que no lo consigue del todo.





Es que mientras llegan a ciertos consensos en algunos temas, en otros no lo logran.





Es el caso del proyecto para ampliar la Suprema Corte de Justicia de 7 a 9 miembros. La iniciativa pasó la prueba del Senado, pero luego, el frente oficialista no consiguió los votos para tratarlo en Diputados. Las tintas se cargaron en el legislador Marcos Niven (PD), que no acompañó la propuesta. Sin embargo, en este nuevo periodo, la estrategia es otra, y pasa por intentar captar los votos de la oposición.





Puntualmente existe la posibilidad de que dos diputados peronistas voten a favor del proyecto que presentó el senador Juan Carlos Jaliff y que apoya el Gobierno.





El rumor llegó a oídos de la dirigencia del PJ y el lunes por la tarde hubo una reunión para sentar posiciones claras sobre los cambios en la Corte, por un lado, y sobre el Consenso Fiscal, por otro.





Si bien las fuentes consultadas aseguraron que están abroquelados en contra de sumar miembros a la Corte, la versión de que en el bloque del PJ puede haber cambios es cada vez más certera.





El escollo de los intendentes

Desde las distintas líneas del peronismo que no les responden a los intendentes la queja es la misma: se llega a un acuerdo en la mesa partidaria y luego los caciques comunales dan la orden a sus alfiles legislativos para que voten de la manera que ellos se lo indican. Este disgusto se viene perpetrando desde el inicio de la actual gestión. De todas maneras, con la propuesta de la Corte hubo, en principio, una coincidencia cerrada: no la apoyarían.





El lunes, y tras la ola de comentarios de que en Diputados ya tienen los votos para darle el sí a la ampliación, el PJ se reunió para bajar líneas. "Nadie admitió haber cambiado de idea, pero esto puede cambiar al momento de la votación", dijo una fuente cercana a la dirigencia.





Lo cierto es que es probable que hasta por resentimiento a quienes manejan el partido haya peronistas a los que, finalmente, no les parezca mal el cambio en el órgano máximo de la justicia mendocina.

Habrá que esperar para ver qué sucede cuando la iniciativa de Jaliff vuelva a las tablas.





Qué dice la UCR

Consultado acerca de que si reflotarían el tema de la ampliación de la Corte, el senador Jaliff aseguró: "Vamos a seguir insistiendo, yo me ofrezco a ir a explicar el proyecto nuevamente. Tenemos tiempo, todo el necesario para sacarlo y además tiene media sanción". Y agregó: "No nos podríamos perdonar no insistir en esto. Porque además estamos convencidos de que es la solución. Hemos apoyado una de las reformas más importantes, como lo dijo el presidente de la Suprema Corte, Jorge Nanclares –en referencia a la puesta en funcionamiento del nuevo Código Procesal Civil, basado en la oralidad como modalidad–. También cambios en la Justicia penal entrarán en vigencia a mediados de mes con tribunales y juzgados colegiados. No hay cambio en la Justicia si no lo lidera la Suprema Corte".





También dijo el referente radical que sin la voluntad del tribunal supremo local, estos cambios no se pueden llevar adelante. Por último agregó que las propuestas del Ejecutivo con respecto a los cambios del Poder Judicial están destinadas a provocar cambios sustanciales para los ciudadanos y el corolario de este proceso debe ser el mejorar la función de la Corte. "La idea no se centra en sumar ministros. Es la creación de una sala penal exclusiva y para ponerla en funcionamiento hay que nombrar dos miembros más", remató.