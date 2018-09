La Comisión del Atuel Inferior se reunió de nuevo por el conflicto con La Pampa

Se reunieron los representantes del Grupo de Trabajo que integran la Nación y las provincias de Mendoza y La Pampa en la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI). El encuentro fue este martes 28, para avanzar en lo acordado en la reunión anterior sobre el plan de obras para la sostenibilidad ambiental y productiva del río Atuel requerido en los resolutivos de la Corte Suprema de Justicia de diciembre 2017 y mayo de 2018.

Según lo acordado en la reunión del 8 de agosto, se intentó adelantar en las posibles alternativas de obras y su evaluación para seleccionarlas en base a indicadores que se propusieron hace más de tres meses.

Hay que mencionar que aún no se logró tener una única matriz consensuada, porque hay algunos aspectos que La Pampa todavía debate.

No obstante, Mendoza presentó las fichas con la información de cada una de las obras que propone para ser evaluada en conjunto y no recibió observación alguna en el plazo acordado. Sin embargo, la información de La Pampa aún no ha sido suministrada de manera completa, lo que impidió que comenzara la evaluación que se había acordado realizar este martes 28.

Por lo mencionado anteriormente, Mendoza ofreció asistencia a La Pampa en caso de que resulte útil para concluir el trabajo, teniendo en cuenta el pronto vencimiento del plazo otorgado por la Corte.

Para la próxima reunión del Comité Ejecutivo de la CIAI, que será el 19 de setiembre, las partes se han comprometido a llegar con el listado de obras priorizado en base al análisis de indicadores. Para ello, coordinarán trabajos en el tiempo restante.





Fuente: Prensa de Gobernación