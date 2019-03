La DGE aún no define si la Secundaria se organizará en trimestres o cuatrimestres

Tras el inicio del ciclo lectivo 2019, docentes secundarios todavía desconocen si su tarea (evaluaciones, planificaciones, proyectos) se realizarán por trimestre o cuatrimestre. Si bien, la planificación se debe entregar en abril, ordenar los contenidos es una tarea que lleva tiempo para quienes están al frente de un aula.



Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) aún no se ha tomado la decisión y aseguran tener tiempo para dar a conocer la normativa, en caso de que se considere llevar adelante los cambios, aunque el ciclo lectivo ya esté en curso.

"Estamos trabajando para ver si podemos llegar a hacer algún cambio y, si es así, lo debemos hacer pronto para poder implementarlo. De todas formas, no es imprescindible que salga la normativa ahora, ya que tenemos fechas de diagnóstico y trabajos en el aula en este momento. Si los cambios se aplican, solo se deberá ajustar algunas fechas", indicó el director de Educación Secundaria, Emilio Moreno.

Algo que sí se descartó, es la posibilidad de que los estudiantes puedan cursar el siguiente año manteniendo tres materias previas. "Se mantendrán en dos previas, ya que todas las partes desecharon esta idea", confirmó el funcionario.

Estas son algunas de las propuestas que se pusieron en consideración en las escuelas durante las Jornadas Docentes 2019.

En los secundarios, el borrador del programa nacional Secundaria 2030 no cayó bien del todo, según indicó el SUTE, desde donde pidieron una reunión con el Gobierno.

El cónclave tiene fecha para el 15 de marzo pero no ha sido confirmada en su totalidad. Con vista en esto, tanto desde el sindicato como desde el Gobierno se han confeccionado diferentes documentos para comparar.

"Tenemos la información que fue relevada en 184 escuelas con los aportes de los docentes. Ellos -por el SUTE- llevarán la suya. Realmente los docentes han trabajado muy bien durante las jornadas", comentó Moreno.

Según los datos del sindicato, los docentes pusieron reparos en varios temas. Uno de ellos fue el programa de escolaridad protegida para los alumnos con problemas de aprendizaje o de conducta que se basa en la escolaridad virtual con semi presencialidad.

Con respecto a esto, el director de Educación Secundaria admitió que se seguirá analizando. "Se está trabajando muchísimo con los equipos técnicos para reelaborar el documento y lograr que se contemplen los aportes que los docentes nos han hecho llegar", aseguró el funcionario y explicó: "Tal vez en los documentos que llegaron a las escuelas no se llegó a comprenden que la virtualidad no será exclusiva sino que se estudiará cada caso y si los chicos no tienen acceso a internet se deberá imprimir un cuadernillo".