La DGE defiende su postura ante las presiones religiosas

Saliendo al cruce de las presiones de grupos ligados a la Iglesia Católica, la Dirección General de Escuelas emitió un comunicado en el que ratifica que garantiza el derecho de todos los niños y jóvenes a acceder a los contenidos y actividades del programa nacional de Educación Sexual Integral (ESI). Respondió así a los ataques mediáticos de algunos grupos religiosos, que se sienten vulnerados por la modificación del artículo 5º de la Ley 26.150, en el dictamen del día 4 de septiembre. Allí se uniforman los contenidos de educación sexual para todos los establecimientos educativos del país, laicos o religiosos, privados o estatales.





El comunicado difundido por la cartera que encabeza Jaime Correas en Mendoza dice textualmente: "Con el fin de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el gobierno escolar pone a disposición todos los contenidos y actividades de ESI que se pueden desarrollar en las escuelas para trabajarlos junto a los alumnos y familias".





"La Dirección General de Escuelas comparte con toda la comunidad el programa nacional de Educación Sexual Integral (ESI) para que cada ciudadano pueda acceder a leer y analizar los contenidos que por ley se deben trabajar dentro del aula en todos los niveles y modalidades del sistema educativo", continúa el documento.





Luego, la autoridad escolar informó: "Considerando que por diferentes medios se están desvirtuando los contenidos con los cuales los docentes deben trabajar junto a sus alumnos, la DGE invita a todas las familias mendocinas a acceder a este portal educativo www.mendoza.edu.ar o dirigirse a www.mendoza.edu.ar/esi-home/ ".





La postura opuesta

Organizaciones católicas, como la Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la Argentina (Faera), o los movimientos ciudadanos Con mis Hijos no te Metas y Marcha por la Vida, se han manifestado en contra de las modificaciones de la ESI, e incluso las dos últimas se han puesto en acción en Mendoza. Por las redes sociales el colectivo Con mis Hijos no te Metas, ha convocado el 28 de octubre, a las 15.30 en el Prado Gaucho del parque General San Martín, en lo que será la edición local de la marcha nacional. Allí van a manifestarse bajo el lema "educación sexual para prevenir sí; ideología de género para adoctrinar, no". Lo que buscan es que no se hagan los cambios en ley nacional de Educación Sexual Integral (ESI). Pero no lo harán solamente para eso: también están en contra de la ideología de género y de las infancias trans.





Por su parte, la Iglesia, a través de la Pastoral Familiar señaló: "La Educación Sexual Integral debe respetar la libertad religiosa de las instituciones y la libertad de conciencia, derecho sagrado e inalienable, que debe ser siempre custodiado", reza el documento al que la institución católica local adhirió.





La modificación

ARTíCULO 5º anterior

"Las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal garantizarán la realización obligatoria, a lo largo del ciclo lectivo, de acciones educativas sistemáticas en los establecimientos escolares, para el cumplimiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros".

El Remplazo: Modificado por dictamen parlamentario el 4/9/18, quedó: "ART. 5º — [...] Cada institución educativa incluirá, en su proyecto institucional, a la Educación Sexual Integral de manera transversal y a través de espacios curriculares específicos.

Los contenidos que hacen a la aplicación de la presente y de las resoluciones del Consejo Federal de Educación deberán incluirse en la currícula y modalidad de todos los niveles educativos de forma obligatoria, constituyéndose en disposiciones de orden público, independientemente de la modalidad, entorno o ámbito de cada institución educativa, sea de gestión pública o privada.

La aplicación de los contenidos referidos en el párrafo anterior deberá tomar especialmente en cuenta la diversidad e identidad de los pueblos originarios.

Las jurisdicciones podrán enfatizar contenidos de temáticas específicas en función de las características de sus poblaciones cuando ello no entre en contradicción o implique el desconocimiento de los objetivos de la presente o de los contenidos considerados prioritarios por el Consejo Federal de Educación", concluye.





“Enfoque monopólico”

La Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la Argentina (Faera) consideró respecto a la modificación de la Ley 26.150 que “el desarrollo de la educación sexual en la Argentina no es un problema de la ley vigente ni de los condicionamientos de los idearios institucionales”, al advertir sobre los cambios que se hicieron a la normativa conocida con las siglas ESI.





“Los intentos conocidos por modificarla van hacia un enfoque monopólico y uniformador contrario a nuestro ordenamiento constitucional y legal, enfoque que empobrece a nuestra ya empobrecida educación, desconociendo la existencia de diversos puntos de vista en la materia y el valor democrático del pluralismo en una sociedad moderna”, aseveró la federación en un comunicado.