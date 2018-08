"La DGE no tiene por qué decirle a un chico qué estudiar"

El anuncio de la DGE (Dirección General de Escuelas) confirmando que no subsidiará más carreras terciarias supuestamente sin salida laboral, mientras las universidades nacionales atraviesan un largo conflicto salarial que impacta fuerte en Mendoza con un paro que ya lleva un mes, consiguió lo que nadie antes: que la educación pública y la educación privada subsidiada terminaran hermanadas en los mismas demandas, por las que marcharon juntas a plaza Independencia.





La consigna fue la "defensa de la educación contra el ajuste presupuestario".





Por un lado los docentes universitarios reclaman por la suba salarial que vienen pidiendo desde marzo, pero el Ejecutivo Nacional no se mueve de la propuesta del 15% de aumento que les ofreció. La Secretaria General de FADIUNC, Francisca Staiti, señaló que con el correr de los meses y la la inflación creciente, la oferta recibida resulta cada vez más obsoleta.





En cambio, el conflicto de los Institutos de Educación Superior con la DGE es más duro, porque el gobierno escolar provincial no está negociando nada ni piensa dar marcha atrás. El oficialismo decidió que no subsidiará a estos institutos, en su gran mayoría privados, si sus tecnicaturas y carreras no están acordes con la demanda del mercado laboral y los desafíos futuros.





La DGE se reserva, por aportar los subsidios a esos institutos con los que se pagan los sueldos de los docentes, la potestad de evaluar año a año lo que se está enseñando en cada uno de ellos y si vale la pena seguir sosteniéndolos con subsidios.





Embed "El presupuesto universitario que tenemos no alcanza". Video: Luis Amieva / Diario UNO. pic.twitter.com/b1BFjUxMgs — Diario UNO Mendoza (@diariouno) 27 de agosto de 2018



Como es sabido, lo que la DGE no subsidia con fondos del Estado en la educación privada simplemente se derrumba, porque cobrar los valores que corresponden les hace casi inviable a los estudiantes el acceso a esas carreras.





Los IES (Institutos de Educación Superior) forman hoy en Mendoza a unos 40 mil estudiantes. Del total, 47 son privados y subsidiados, y los otros 27 son estatales.





Emanuel Morales es profesor de Educación Física, egresado del Instituto Jorge Coll y se sumó a la movilización porque considera arbitraria la resolución 2010/18, que afecta al personal docente y a la libre elección de carrera.





Embed Marcha docente. Video: Luis Amieva / Diario UNO pic.twitter.com/Pta378WCwv — Diario UNO Mendoza (@diariouno) 27 de agosto de 2018



"La DGE no tiene por qué decirle a un chico qué estudiar. Hablan de reordenamiento de recursos y carreras pero es una excusa", manifestó.





emma-morales.jpg El profe Morales. Foto: Archivo Diario UNO.



Además, explicó que "el gobierno de Cornejo evalúa sólo los puestos dentro del ámbito educativo, pero le escapa a quienes se crean su propio espacio de trabajo en gimnasios, entrenamientos personalizados, recreación".





Embed Marcha docente en Mendoza pic.twitter.com/sptit2v75u — Diario UNO Mendoza (@diariouno) 27 de agosto de 2018



Una semana caliente

Los epicentros de ambos conflictos, que no tienen que ver uno con el otro pero coinciden en el tiempo, confluyeron el viernes pasado en dos tomas que menguaron el sábado.





En la UNCuyo, el rectorado quedó en manos de los estudiantes de la asamblea universitaria. En ese conflicto el Gobierno provincial no interviene ya que es un asunto nacional.





Mientras, el Instituto de Educación Superior IES 9-002 , que funciona al lado del Colegio Normal Tomás Godoy Cruz , fue tomado por estudiantes y docentes tras los anuncios de quita de subsidios de la DGE. En Mendoza es la autoridad máxima y la Nación no interviene.