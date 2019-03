"La escuela mendocina está en mejores condiciones que la mayoría de la Argentina"

La afirmación del título de esta nota le pertenece a Jaime Correas, titular de la Dirección General de Escuelas, quien a un día del inicio de clases, aseguró que ya se han intervenido más de 1.000 colegios de los casi 1.400 que hay en la provincia y que este año se les cambiará el techo a 20 edificios. Vaticina para este 2019 un año de presupuestos ajustados, en los que el Estado mendocino deberá suplir fondos nacionales que se recortarán.

Este miércoles 6, cuando se inaugure el ciclo lectivo en la escuela técnica Antonio Arboit de Junín, políticamente se dará un hecho histórico en la provincia: se iniciarán las clases habiendo zanjado ya la discusión paritaria con el SUTE que se acordó en diciembre, más allá de la convocatoria al paro nacional, al que el gremio decidió adherir.

"Lo del paro es vergonzoso, lo marca (Roberto) Baradel -titular del gremio nacional de los docentes- a control remoto desde Buenos Aires, pero la comunidad sabe esto y las clases se iniciarán con normalidad. Acá la clave está en haber resuelto la discusión de la paritaria antes del inicio de clases. Antes se tenía a la educación de rehén y se especulaba políticamente con eso de que si no me das esto, no te inicio las clases. Este acuerdo se logró después de 3 años muy trabajosos", remarcó Correas, repasando las negociaciones que se concretaron desde que está al frente de la DGE, en donde la mayoría de los aumentos terminaron otorgándose por decreto.

Uno de los principales reclamos que enfrenta todo ministro de Educación al inicio de clases es el histórico mal estado de los edificios escolares y Correas no le escapó a esa regla. De hecho surgieron fotos de docentes pintando sus propios colegios.

"Mendoza tiene casi 1.400 edificios escolares. Cuando nos vayamos de la gestión habremos intervenido más de 1.000. Esto implica que hemos pasado por lo menos por lo más acuciante, desde un baño nuevo a instalaciones eléctricas completas. Hay que pensar que se les cambió el techo a 45 escuelas y otras 20 están en ejecución", respondió Correas y recordó una llamada que lo envalentonó: "En una de las últimas tormentas del año pasado me llamó la directora de la escuela Correo Argentino de Lavalle y me dijo que era la primera vez en 25 años que la escuela no se llovía. Allí cambiamos todo el techo".

Pese a que este será un año eminentemente político por las elecciones provinciales y nacionales, en donde podría pensarse que una de las vidrieras de los funcionarios/candidatos sería la educación, Correas vaticina un año difícil.

"Va a ser un año complejo, de restricciones presupuestarias. La provincia va a tener que hacer un enorme esfuerzo porque hay programas nacionales que se han achicado. Venían dineros para políticas socioeducativas que se van a seguir dando, pero con fondos provinciales. No es que no se hayan achicado, sino que no han acompañado la inflación. Esto nos lleva a aplicar el sello de Cornejo que es la buena utilización de los fondos públicos", admitió Correas.

Políticamente Jaime Correas es considerado el padre del "ítem aula", herramienta que según el Gobierno sirvió para corregir el enorme ausentismo de docentes en la provincia "a través de un mecanismo legal, respaldado por un 7 a 0 en la Corte provincial que sirvió también para no malgastar $1.000 millones que se volcaron al sistema educativo. Con eso se pagaron $700 millones de los juicios de zona" recordó. Esa herramienta que otras administraciones provinciales pretendieron imitar también sirvió para ubicar su apellido en el mapa político.

Ya en los últimos meses como director de Escuelas, hay quienes ven a Correas en la legislatura o en otro cargo. Él se encargó de descartar un cargo electivo, aunque sí se mostró abierto a seguir aportando desde su área. "Soy un agradecido de haber participado de un proceso de cambio de Mendoza y de acompañar a Cornejo que es hoy el mejor gobernador de la democracia. Si él me convoca, por supuesto que estoy disponible para el puesto que consideren que soy útil. Yo no vengo de la actividad partidaria, por lo cual si me convocan voy a estar disponible. No trabajo para eso", cerró Correas.