La Iglesia no quiere cambios en Educación Sexual Integral

"Estamos a favor de la Educación Sexual Integral (ESI), no puede no haberla, pero queremos que se respete el ideario propio de la familia y que la escuela pueda representarlo".





Con estas palabras, el religioso Marcelo De Benedectis, vocero del Arzobispado de Mendoza , explicó a Canal 7 cuál es la posición de la Iglesia Católica con respecto a los cambios que se le quiere realizar a nivel nacional a la ESI. La idea es que no se quite el artículo 5 de la ley, que permite adaptar los contenidos a la idiosincrasia de la institución.





En el caso de las escuelas confesionales, quieren que se ajusten a las creencias y preceptos que imparte la comunidad eclesial.





La consulta al sacerdote fue en el contexto de un documento elaborado por la Conferencia Episcopal Argentina que avala el cumplimiento de la norma pero sin modificar el artículo mencionado.





La opinión de la Iglesia

"Queremos que la ESI mire a las personas no sólo desde su aspecto reproductivo, porque la sexualidad también nos configura desde lo emotivo, comunicativo, comunicacional, es lo que nos va a permitir un crecimiento armonioso", sostuvo De Benedectis.





El sacerdote indicó además que desde la Iglesia Católica "no queremos embarazos adolescentes, ni abusos, ni hijos no deseados y creemos que para esto la escuela puede acompañar y completar el proceso educativo. Por esto, no puede haber una disfunción entre lo que enseña la familia y lo que el chico recibe en la escuela". Antes de concluir dijo que "nuestro deseo es que tengamos una rica educación sexual, que forme para vivir, convivir y ser fecundos en la vida".





Seguimiento de la DGE

En el caso del gobierno escolar local, quien se refirió al tema fue Miguel Conocente, titular de la DOAITE (Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares). El funcionario explicó que "la ESI es un derecho de los chicos y debe cumplirse. Nosotros desde la DGE estamos garantizando su cumplimiento".





En este sentido, Conocente informó que se ha habilitado un mail único en la DGE para que se denuncien los casos en los que no se está dando la asignatura.





Reconoció que hay muchas escuelas, no sólo confesionales, sino también laicas, en las que los contenidos no se están dictando. En tal sentido, manifestó que se está realizando un seguimiento pormenorizado de los colegios y completando la capacitación de todos los docentes que quedaban aún sin formación sobre ESI. Era el caso de los tres departamentos del Sur, cuya instrucción se terminó de impartir durante el actual ciclo escolar.





Equipos de responsables

Conocente agregó que para hacer aún más exhaustivo el control, se están armando equipos de responsables del cumplimiento de la ESI, integrados por personal de la dirección del colegio y dos docentes. Estos serán una especie de garantes de que se cumpla con la ley.





Polémica por el preservativo

Consultado por la opinión de la Iglesia acerca de que se instruya a los adolescentes sobre la manera correcta de utilizar el preservativo como método anticonceptivo y para evitar enfermedades de transmisión sexual, el religioso De Benedectis aseguró que "no estamos en desacuerdo, siempre y cuando se eduque en forma integral. Nos parece muy pobre que se enseñe solamente sobre cómo usar el preservativo en forma aislada".