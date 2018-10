La imagen positiva de Cornejo duplica a la de Macri

La posibilidad de que el gobierno provincial decida desdoblar las elecciones y las adelante respecto del esquema nacional es cada vez más real. Sobre todo si en Casa de Gobierno miran la foto que mostró una encuesta local en la que la aprobación de la gestión de Alfredo Cornejo (60,3%) casi duplica la del presidente Mauricio Macri (33,3%), que sigue en picada. La medición toma como referencia un sondeo realizado en agosto pasado.





Sin que lo acepten a todas voces, en las filas oficialistas ven cada vez más probable separar las elecciones porque así ganarían todos: "al candidato oficialista no lo arrastraría la imagen de Macri, y de ganarse, que es lo que buscamos, el presidente iría a la elección con un territorio como Mendoza de respaldo", dicen por lo bajo.





imagen cornejo macri.jpg



"Cornejo ha sido hábil políticamente para no verse arrastrado por las decisiones de Macri, y porque la ciudadanía de Mendoza no le atribuye responsabilidad en la situación económica y porque ha emitido señales que satisfacen más al elector de Cambia Mendoza. Suele tener anuncios efectistas para la clase media y logró fidelizarla, algo que Macri no ha podido hacer", evaluó Martha Reale, la directora de la consultora Reale Dalla Torre, quien hizo el sondeo "pedido por un privado" que se basó en la respuesta presencial de 1.203 encuestados en el Gran Mendoza, San Rafael y San Martín.





La medición se hizo entre el 6 y el 10 de este mes, lapso en el cual el gobernador y presidente de la UCR, hizo público su proyecto para frenar el pago retroactivo de la tarifa del gas, que echó por tierra la medida que había dispuesto el presidente, algo que podría haber influenciado en la mirada de los mendocinos.





Aquella imagen positiva de Cornejo, sin reelección de gobernador en la provincia, se convertiría en el anabólico necesario para quien sea elegido el candidato oficialista.





Cobos el que más cae y más mide

Las respuestas de los mendocinos encuestados dejan entrever que al ex vicepresidente y gobernador Julio Cobos, no le perdonan el escándalo que generó el nombramiento de su novia Natalia Obón en la Justicia Federal y su posterior reincorporación como asesora suya en el Senado.





Su imagen cayó un 15% respecto de la anterior medición de agosto, pero paradójicamente es también después del gobernador Cornejo, el que mejor imagen positiva tiene alzándose con el 37,8%.





imagen de dirigentes provinciales.jpg



"Cobos siempre ha sido un dirigente incombustible, siempre tuvo un nivel de aprobación altos, y no había nada que lo afectara hasta este episodio. Era esperable este impacto, pero desde mi punto de vista cayó más de lo que esperaba, aunque esa caída puede ser transitoria y después se recupera", evaluó Reale.

En el entorno del senador nacional, minimizaron el impacto del pasaje de su novia y dispararon: "es el radical con mejor imagen, comparado con dos intendentes (Rodolfo Suarez y Tadeo García Zalazar) de gestiones impecables y con el ministro más impulsado por el gobernador".

Súarez, crece y se posiciona





En cuanto a imagen positiva, entre los pocos dirigentes que crecen de una encuesta a otra resalta el intendente de Ciudad, Rodolfo Suarez, que tiene el 32,5% y aumentó un 4%y es él quien lidera la medición de piso y techo de entre 8 posibles candidatos a gobernador oficialistas y de la oposición, aunque en los medidos no aparece Julio Cobos.





"Yo creo que la gente ve gestión y esa tal vez sea la respuesta a ese crecimiento. Además es muy importante tener una imagen negativa muy baja", dijo escuetamente Suarez, aunque admitió: "quien en mejor esté en condiciones de darle continuidad al gobierno de Alfredo será el candidato, aunque a eso lo vamos a hablar con el gobernador y los intendentes", remarcó quien tiene entre su piso y su techo el 42,2% de los posibles votos.





imagen dirigentes piso y techo.jpg







Desde la encuestadora se encargaron de aclarar que muchas veces el alto nivel de rechazo de uno u otro dirigente se deben al bajo nivel de conocimiento en el electorado y en otros casos con acciones concretas.





"En el caso de (Martín) Kerchner si bien ha crecido en cuanto a su conocimiento, hay que decir que el gobernador eclipsa lo que sucede a su alrededor, por eso a los ministros les cuesta conseguir visibilidad propia, porque de alguna manera toda la gestión de un ministro las termina capitalizando el gobernador. Distinto es lo que sucede con los intendentes, que tiene peso propio", explicó Reale respecto de la posición que ocupó el ministro de Economía en el ránking de posibles candidatos, en donde cayó en votos seguros por debajo de 4 referentes de la oposición: Omar Félix, José Luis Ramón, Anabel Fernández Sagasti y Noelia Barbeito.





Si bien entre los peronistas, quien tiene mejor imagen es el senador provincial y ex intendente de Maipú, Adolfo Bermejo (36,4%), es Omar Félix, actual diputado nacional quien aparece con mejores posibilidades de piso y techo de votos si fuese candidato del peronismo.





El sanrafaelino tendría, según el sondeo, el 5,5% de sufragios seguros y el 28,7% de mendocinos que tal vez lo votarían: "leí la encuesta pero como creo que la pidió el Gobierno no creo mucho en los resultados. En este momento medir es una aventura, porque lo único notorio que podría arrojar sería el descontento de la gente con la situación económica. Además son ellos los que están en campaña, no nosotros. Deberían preocuparse más por lo que se vive hoy en Mendoza", aseguró el diputado nacional, Omar Félix.





Fuente: Diario UNO de Mendoza