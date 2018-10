La Justicia podría obligar a Cornejo a limitar las reelecciones comunales

Por decisión propia u obligado por la Justicia el gobernador Alfredo Cornejo debería resolver en el corto tiempo si promulga la ley -sancionada en el 2007- que modifica un artículo de la Constitución provincial y limita la reelección de los intendentes. Sucede que teniendo en cuenta la eterna dilación de la norma, el diputado Mario Vadillo presentó ayer una acción de amparo en el Juzgado Civil Nº4 para que sea ese poder quien obligue al Ejecutivo a reglamentar aquella norma.





"Es claro que durante más de 10 años de que se sancionara la ley que impediría que los caciques comunales se perpetúen en el poder, se ha excedido cualquier tipo de justificación y razonabilidad de porqué no se promulga esta norma, que seguramente tiene razones políticas. Por eso nosotros apelamos a que se aplique un artículo del código de procedimientos de la provincia, en donde específicamente se establecen los tiempos de la reglamentación de una ley. Esto no se usa frecuentemente, porque en general los poderes ejecutivos reglamentan las leyes, esa es su función. Sino, al no promulgarlas, sería una forma de veto encubierto", definió Vadillo.





El amparo busca que sea la Justicia Civil, en la persona de la conjueza Viviana Inés Olguín Jara, quien obligue al gobernador a promulgar la ley 7.814 que se sancionó durante el gobierno de Julio Cobos. En ella se aprobó la enmienda del artículo 198 de la Constitución y le ponía fin a la reelección indefinida de los intendentes. Dos años más tarde, ya en gestión de Celso Jaque, la enmienda se sometió a un referéndum, en el que el 73% de la población votó por el sí a la reforma de la constitución. Sin embargo, anteriormente un fallo de la Suprema Corte de la provincia sostenía que para reformar la constitución se debía contar con más del 50% del electorado, no de los votantes.





A ese freno judicial apelaron los siguientes gobiernos para excusarse de no promulgar la ley y así fue que varios intendentes se beneficiaron acumulando mandatos.





Sin embargo, para el diputado y abogado Vadillo, aquella interpretación no incide en la reglamentación pedida. "Si el Poder Judicial obliga por este amparo al Ejecutivo a aplicar la norma, si hubiese algún intendente que considerara que se vulneran sus derechos a la reelección indefinida, podría recurrir la norma y ahí esta nueva Corte debería hacer una nueva interpretación acorde a estos tiempos, en donde el electorado sufre con los caciques que se eternizan en el poder", consideró Vadillo.





En Casa de Gobierno, aseguran que el tema está en estudio, aunque no habrían definiciones cercanas.