La Juventud Radical avisa: "No vamos a olvidar cómo vote Cobos"

El voto "no positivo" de Julio Cobos al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, le podría costar caro políticamente. El ex gobernador, manifestó su deseo de volver a ocupar el Poder Ejecutivo en la provincia, pero la juventud radical ya advirtió que "no se olvidarán de quienes se queden del otro lado de la historia y le den la espalda a las mujeres".





La presidenta de la agrupación política de Guaymallén, Juana Allende, señaló que como jóvenes del partido ven terrible que legisladores nacionales no entiendan que es una política de salud pública y más aún que haya funcionarios que utilicen la iniciativa como forma de ganar votantes.





"Hay senadores jugando a la rosca y haciendo especulaciones políticas, cuando ayer se conoció que en nuestra provincia una chica murió por aborto clandestino y hace horas parece que otra chica quedó internada por la misma causa", aseveró.





"Los radicales nos hemos caracterizado históricamente por ser censor en el reconocimiento de derechos humanos, nos reconocen como encabezadores en la lucha de estas cuestiones, y hay varios políticos, no sólo Cobos, que se lo están jugando al truco", añadió.





La militante explicó que si quisieran pensar "en votos", tampoco son estratégicos ya que hay una gran brecha generacional de la que se están olvidando.





"Los pro aborto clandestino no son estratégicos, la juventud ya se manifestó, y somos nosotros los que caminamos la calle, los que ponemos la cara y trabajamos por la candidatura de los políticos", concluyó.





En silencio

Desde el entorno de Cobos señalaron que el senador es consecuente a lo dicho durante su última campaña política y aseguraron que el ex gobernador no ve el voto sobre el aborto como una cuestión electoral.





Consideraron que su postura representará a una parte parcializada, como también lo hará cada legislador que esté a favor.





En el año 2015, cuando el político radical se candidateaba a senador dijo que si se sometía a tratamiento el tema del aborto, su voto sería negativo ya que prioriza el derecho a nacer, antes que el derecho a elegir.





De hecho, gente cercana al legislador indicaron que reconoce la importancia del debate y la necesidad de avanzar en protocolos, pero prioriza el derecho a nacer del bebé ,excepto en casos específicos como el de una violación.





Lo cierto, es que desde que el proyecto de ley llegó al recinto, el ex vicepresidente no quiere dar entrevistas a los medios hasta que finalice la votación. Sin embargo, abrió las puertas de su despacho para recibir a todos los que quisieran expresar su postura a favor o en contra de la iniciativa. Se reunió con la vicegobernadora Laura Montero, la escritora Claudia Piñeiro, Ernesto Tenembaum, la juventud radical, grupos de medicos de ambas posiciones, comunicadores, abogados, entre varios más.







Fuente: Diario UNO de Mendoza