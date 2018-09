La Noche de la Filosofía en Mendoza

uién no hubiera deseado tener en un mismo encuentro la presencia de Aristóteles, Platón, Sócrates, Descartes, Nietsche, Kant, Sartre, entre otros grandes filósofos, debatiendo y exponiendo sus ideas e invitando al diálogo al mismo tiempo. Un sueño más que utópico que sin embargo los mendocinos podrán vivir con grandes exponentes de la actualidad en la primera edición de La Noche de la Filosofía.

Con la colaboración de las embajadas de Francia, Alemania, Grecia y la Fundación Ortega y Gasset, importantes filósofos e intelectuales llegarán hasta la ciudad de Mendoza para celebrar este evento inédito en la provincia que contará con la visita de reconocidos pensadores. Estos no solo expondrán sus ideas sino que además debatirán y dialogarán con los mendocinos en un espacio dedicado exclusivamente al intercambio de ideas y reflexión.





Con la organización del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos y la Secretaría de Cultura de Mendoza, el encuentro tendrá lugar esta tarde en el Espacio Cultural Julio Le Parc de Guaymallén. Con una agenda de lo más variada, las actividades comenzarán a las 17, iniciando con propuestas dedicadas a los más pequeños, y concluirá a las 2 de la madrugada, tras las exposiciones de los más de 20 disertantes invitados.





"Hace un mes, junto al gobernador y el ministro Hernán Lombardi, se anunció La Noche de la Filosofía. Es una propuesta que se desarrolla en el Centro Cultural Kirchner y, mediante un convenio de hermanamiento que tenemos entre el Le Parc y el CCK, podemos generar esos contenidos que se desarrollan en Buenos Aires en la provincia de Mendoza. No se ha hecho en otras provincias porque realmente es una apuesta y un riesgo muy grande teniendo en cuenta que, a diferencia de la capital que ya va por su quinta edición, somos los debutantes a nivel federal pero vamos a correrlo porque nos pareció muy interesante a través de este evento generar la diversidad cultural que desde la Secretaría buscamos para Mendoza. Es necesario transitar estos caminos", explicó el secretario de Cultura, Diego Gareca.





En cuanto a la organización e itinerario de actividades que se llevarán a cabo durante la jornada, el secretario destacó la variedad y diversidad de las propuestas.





"Es importante destacar que La Noche de la Filosofía tiene un formato muy amigable, no es una clase de filosofía, no hay que tenerle miedo, al contrario, hay que aprovechar la oportunidad. La idea surgió porque queríamos mostrar qué están pensando los filósofos, qué están desarrollando en este momento, cómo es la filosofía hoy. Por lo general un encuentro como este solo es pensado en eventos académicos, o dentro de las universidades y facultades pero nosotros lo que queremos es hacer una actividad abierta al público. Queremos que los mendocinos puedan compartir un espacio, que participen en el debate, en la reflexión. Incluso habrá un área común en el hall del Le Parc que se llamará ágora. Allí irán los filósofos al terminar sus charlas y compartirán con los presentes ideas, opiniones, dando lugar al debate y al diálogo entre todos", destacó.





Por un lado habrá ponencias simultáneas de importantes filósofos y pensadores nacionales y extranjeros. En conferencias de 30 minutos y sin preguntas, cada uno de ellos acercará al público el tema que está trabajando. Una vez finalizada la exposición, cada orador se dirigirá al Ágora del Diálogo, un espacio que replica el ágora griega y donde estará otros 30 minutos charlando con los presentes.





Estarán, entre otros, Samuel Cabanchik, Alejandra Ciriza, Luis Diego Fernández, Mariano Gialdino, Gabriel Noel, Alejandro Piscitelli y los integrantes de El Pensadero. Gracias a la colaboración de la Fundación Ortega y Gasset, participará también Roberto Aras y como si fuera poco, asistirán los pensadores franceses Mathieu Potte-Bonneville, Guillaume Boccara, Lucas Morinière, Daniel Borrillo y Carlos Quenan. Además el doctor Markus Finn llegará desde Alemania especialmente para la ocasión.

"Ha sido una preparación y una logística de lo más compleja ya que es un desafío el poder generar el espacio y el tiempo para que vengan todos. Es un trabajo gigante de Nación, que debe coordinar con las embajadas de los diferentes países para poder lograr que todos los invitados coincidan en el tiempo y el espacio. Hemos estado pendientes de todos los detalles, incluso hemos adaptado el diseño de las ilustraciones sobre el encuentro que antes mostraban una imagen de Grecia para que ahora tengan una montaña justamente como símbolo de nuestra provincia para recuperar a través de estos espacios una mirada identitaria", comentó Gareca.





Otro de los aspectos que resaltó fue que el encuentro estará destinado a todo el público tanto para quienes saben de filosofía como para los que no, explicando que no solo se abordarán temas específicamente filosóficos como el análisis de la obra de la filósofa francesa Simone de Beauvoir sino que también se abordarán problemáticas de la actualidad como el aborto, entre otras.





Entre el público los niños también estarán incluidos ya que tendrán gran protagonismo en La Noche de la Filosofía. De la mano del grupo El Pensadero, los más pequeños podrán ingresar al mundo filosóficos en talleres de los más entretenidos donde a través del juego y la diversión podrán aprender de esta rama, de historia y más, en un sector pensado y realizado exclusivamente para ellos. El mismo comenzará a las 17.30 y dará la posibilidad a los padres de disfrutar de las charlas de su interés al tiempo que sus hijos se distienden en su propio espacio.





Además, el canal infantil Paka Paka proyectará una selección especial para los más chicos y Encuentro estará presente durante toda la noche con estrenos y programas emblemáticos. En cuanto a la oferta gastronómica, la misma estará a cargo de los mejores Food Trucks de Mendoza y el canal Fuegos, de la plataforma cont.ar, ofrecerá un espacio para compartir la mesa y reflexionar sobre la relación entre alimentación, cocina, vino y filosofía. Allí Carina Perticone, investigadora del Centro de Investigaciones Filosóficas UE Conicet, dialogará con reconocidos académicos, cocineros y sommeliers.





En artes visuales, se podrá ver una muestra realizada por el filósofo Oscar Brenifier y el ilustrador Jacques Després. Por supuesto, no faltarán degustaciones de vino y otras actividades relacionadas con el pensamiento y el intercambio de ideas y muchas sorpresas entre las que Gareca adelantó una batalla de DJ y otra de raperos relacionadas siempre con la temática filosófica.





"No es un recital, no es una muestra de arte, no es la presentación de un libro sino que esta noche será un formato completamente distinto, en el que los mendocinos tendrán la oportunidad, por primera vez, de establecer un vínculo directo con el filósofo invitado a través del diálogo y el debate. Además de disfrutar de las más variadas actividades", concluyó el secretario de Cultura en su diálogo con Escenario, anticipando lo que será la primera edición de este evento.





En cuanto a la entrada, serán gratuita pero habrá un cupo limitado, sujeto a la capacidad de las salas. Los tickets estarán disponibles desde las 17.