La novia de Cobos en el Senado: "No tiene una función política, tiene una función técnica"

Natalia Obon, pareja del senador por Mendoza , ex gobernador y ex vicepresidente Julio Cobos (UCR), vuelve a su cargo de asesora luego de que la semana pasada declinara de su aplicación al cargo de secretaria de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza que, tras el escándalo, será concursado, según las autoridades.





La mujer de 40 años, que es nutricionista y estudió la carrera de abogacía a distancia en la Universidad Siglo 21, estuvo en el centro de la escena política la semana pasada, cuando se conoció la noticia de que sería nombrada secretaria en la Cámara Federal de Apelaciones, un cargo por el que cobraría un sueldo de alrededor de $85.000.





La polémica no sólo fue grande por ser considerada acomodada en ese cargo por ser la "novia de", ya que el senador Cobos tiene una relación cercana con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien firmó una resolución que habilita a la Cámara Federal de Mendoza a crear ese cargo, sino también porque la mujer y madre de tres hijos no tiene experiencia como abogada.





Escándalo en puerta y tras un par de días de silencio, Obon escribió una carta y dijo que entendía "que se ha generado un manto de dudas sobre mis condiciones y sobre mi pareja, algo que no quiero ni puedo permitir, por lo que he decidido declinar y no aplicar al mismo".





Parecía que con ese escrito había sido suficiente para ponerle fin al tema, pero no. Ayer se conoció una resolución por la cual el propio Cobos pidió que Obon continúe en su cargo como su asesora.





En la resolución 665/18, con fecha del 20 de septiembre, el mismo día en el que Obon comunicó que no iría al Poder Judicial, se pide que se deje sin efecto la resolución 658/18 del 17 de septiembre en la que se pedía la baja de la mujer como asesora.





Aunque Cobos no habló en ningún momento sobre el tema, desde su entorno confirmaron que Natalia Obon efectivamente volvió a trabajar como asesora. "Ha trabajado con nosotros desde los equipos técnicos de la campaña 2013/2015, es radical de toda la vida, milita y militó en la UCR de Capital", sostuvo una fuente cercana al senador.





Explicaron que en 2015, cuando Cobos asumió como senador, la nombró en la planta temporaria como asesora con categoría A3, trabajo por el cual percibe un sueldo aproximado de $60.000 mensuales.





"Ella trabaja en construcción de propuestas legislativas, cada proyecto tiene un asesor a cargo; ella, entre otras iniciativas, está a cargo por ejemplo del proyecto de cambio de etiquetado de alimentos", sostuvieron desde el entorno del senador.





Según contaron, Obon preparó los papeles para aplicar al cargo en el Poder Judicial pero no llegó a asumir, por lo cual no tuvo que presentar ninguna renuncia. Mientras tanto, en el Senado se había iniciado el proceso de baja y tras la declinación de su pareja, Cobos pidió que se suspendiera el proceso de baja para que la asesora continuara en el cargo que viene desempeñando desde 2015.





"Los temporarios cesan en sus funciones al momento en el que cesa en su función el que lo designa. Es como un minigabinete del senador", explicó una fuente cercana a Cobos, por lo cual cuando él termine con sus funciones, técnicamente también lo haría Obon.





"Natalia no tiene una función política, tiene una función técnica, como cualquiera de los otros asesores, y tiene una responsabilidad a cargo, y tiene que tener la misma eficacia y eficiencia que el resto de los asesores, y las tiene", aclararon en defensa de las funciones de la nutricionista.





Cobos y Obon mantienen una relación de convivencia desde 2016, viven en el barrio Palmares. La relación entre ambos fue blanqueada luego del divorcio del senador con su ex mujer, con la que llevaba 36 años casado.





Desde el entorno cobista dijeron que les "llama poderosamente la especial atención que han puesto en el caso y no hay dudas de que algún tipo de intencionalidad política debe haber".





Además, señalaron que les molestó el tratamiento de los medios, al que consideraron como "machista" al nombrar a Natalia Obon únicamente como "la novia de" y también al desmerecer el título de abogada obtenido a distancia.





