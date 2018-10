La oposición podría frenarle el Presupuesto a Cornejo

Por primera vez en muchos años, el Presupuesto de la Provincia llegó con las cuentas equilibradas y con un superávit mayor a 6.000 millones de pesos.





Sin embargo, legisladores de la oposición dieron la voz de alerta: el artículo que pide refinanciación de la deuda pública por 3.600 millones de pesos (operación también conocida como roll over) es una forma de toma de crédito y necesita de los dos tercios de los votos, es decir que no podría ser aprobado si el arco opositor no acompaña al oficialismo.





Los primeros cuestionamientos llegaron durante la presentación del proyecto, el jueves pasado, en Diputados y pueden llegar a profundizarse.





Qué dice la oposición

"Estamos frente a toma de deuda, y es una posibilidad que Alfredo Cornejo y sus legisladores no nos dieron cuando fuimos Gobierno", sostuvo el diputado kirchnerista Jorge Tanús.





Mientras, Mario Díaz (EP), Javier Cofano (PJ) y Mario Vadillo (Protectora) dijeron que deben estudiar bien el artículo para tomar una decisión. Sin embargo, durante la presentación se mostraron en contra de darle a Cornejo la posibilidad de refinanciar la deuda.





Según declaró ayer Tanús "ya casi hemos tomado una postura -por supuesto, negativa- con respecto a este tema, pero no nos han dado el texto del presupuesto, así es que aún no hemos podido ver en detalle el artículo del roll over".





Por último, Macarena Escudero, del FIT, informó que su bloque votará en contra de la Pauta 2019, en general.





Con respecto a la refinanciación, Escudero manifestó: "Cornejo se endeudó más que ningún gobernador y patea los vencimientos para adelante, hacia el fin de su gestión, dejando hipotecada a la provincia.

Estos mecanismos de refinanciación de la deuda lo único que provocan es beneficio para los especuladores".





Sin bandera

En tanto, Jorge López, el radical que preside la Comisión de Hacienda y Presupuesto, dijo respecto de la posible negativa de dar el sí al refinanciamiento: "La oposición se quedó sin su principal bandera para votar en contra del Presupuesto -la autorización de déficit- y ahora utilizan este argumento. Pero la realidad es que el roll over se ha venido votando siempre".





El diputado dijo también que es un artículo que le conviene a la Provincia, porque permite cambiar el perfil de la deuda y conseguir condiciones más favorables para Mendoza.





Sostuvo, además, que si se pide autorización para refinanciar 3.600 millones de pesos, eso no significa que se vaya a utilizar el monto total





Dio como ejemplo lo autorizado en 2018. "Pedimos permiso para rollear 4.600 millones de pesos, y sólo refinanciamos 2.000. Esta sólo es una forma de presión de la oposición".