"La reina, de por sí, ya es embajadora y no era necesario quitarle atributos"

El nombre Guadalupe Pérez Olmos (17) no pasará desapercibido en la historia de la elección de la representante de los estudiantes a nivel provincial, que siempre se elige en vísperas del 21 de septiembre. Es que esta joven oriunda de San Carlos es la primera en portar una banda que dice "Embajadora" y no "Reina" y que fue electa durante un evento en el que ella y las demás candidatas lucieron jeans y camisas blancas, en vez de vestidos y coronas.





Los cambios en el reglamento fueron la novedad de esta edición y se forjaron con el espíritu de ir contra la cosificación de la mujer y de romper con el estereotipo de elección de acuerdo con la belleza física.





"No me parece mal el cambio. Porque es acorde con lo que está pasando hoy en la sociedad, con el tema de la cosificación de la mujer, pero creo que la reina de por sí ya era embajadora, no era necesario quitarle atributos para que dejen de cosificarla. A la mujer se la cosifica en muchos ámbitos no sólo en un reinado, o a veces ni siquiera ahí", comentó la joven que representará a los estudiantes mendocinos en la elección nacional que en unos días se hará en Jujuy. También confesó haberse sentido cómoda con el vestido y los atributos que lució durante un año en su reinado departamental.





Con respecto a proyectos para su mandato, que es otra de las novedades como unos de los aspectos a considerar por el jurado para la votación, la nueva Embajadora de los Estudiantes los cautivó con su idea de potenciar el talento de algunos jóvenes en lo artístico y deportivo.





"Quiero promover los valores y las acciones positivas de los jóvenes, llevar sus inquietudes o propuestas a toda la provincia y participar en acciones sociales referidas a los estudiantes. Por ejemplo, todo lo que es cultura. Hay chicos que son muy talentosos y no salen a la luz, o en lo deportivo", detalló, y agregó que otras temáticas que le gustaría abordar sería el tema de la prevención en consumo de drogas y alcohol.





La sancarlina, al ser entrevistada por Diario UNO tras la elección que tuvo lugar el martes en el cine teatro Plaza de Godoy Cruz, se definió como "una chica de bajo perfil". Además, advirtió que aún no tiene posturas definidas sobre temas que han generado debates en la sociedad durante los últimos meses y en los que, parte de la juventud, viene participando porque han tomado cartas en el asunto.





Sobre el uso del lenguaje inclusivo, dijo: "No tomo una postura todavía. Lo he visto en algunas personas pero la verdad que no veo que en general se le dé mucha importancia".





Igual que con el debate en torno a la despenalización del aborto, afirmó no haber participado en acciones ni fuera ni dentro de la escuela. "Es una postura difícil de tomar y todavía no logro saber bien qué opinar sobre eso. Es un tema que da para mucho", se explayó, y aseguro que sí sabe de jóvenes que se han involucrado más, de un lado u otro, lo que ve como bueno. "Sí es importante porque nosotros tenemos que aprender del presente para poder mejorar en un futuro. Somos los adultos del mañana", dijo.





¿Quién es la elegida?

La sancarlina, que hoy cursa 5º año en el colegio Santa Rosa de Lima de La Consulta, fue electa reina en su departamento en 2017. De ese año de reinado destacó la oportunidad de acercarse a los niños en visitas a escuelas y en actos protocolares, porque "son los que más se emocionan y les gusta estar con nosotras". De hecho, ella, junto con el resto de las soberanas sancarlinas, de Vendimia y otras festividades locales, hicieron para el Día del Niño cuellitos y gorritos de abrigo que entregaron junto con golosinas y regalos.





En su día a día, la joven contó que hace entrenamiento funcional y que le gusta pasar mucho tiempo con su familia y sus amigos. A pesar de que ya está por egresar aún no tiene pensado qué va a estudiar. "Tengo algunas opciones, pero todavía no me decido. Seguro algo vinculado con lo humanístico. Derecho me gusta y Diseño también", contó, y adelantó que probablemente emigre a la Ciudad de Mendoza para poder comenzar una carrera.