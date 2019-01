La tragedia del Acceso Este relatada por sus víctimas

Un trágico incidente vial a última hora del lunes dejó a una bebé de 2 años y una joven de 21 años sin vida. Iban caminando por el costado de la lateral norte del Acceso Este, siete menores de edad y tres mujeres adultas. Su destino era ir al entrenamiento de fútbol como cada lunes y miércoles. Sin embargo, un joven de 23 años que conducía borrachouna camioneta Nissan Frontier, las atropelló.

Nicole Riquelme tiene 18 años y es hermana de Gabriela Riquelme, la chica de 21 años que falleció mientras era trasladada al Hospital Central y que era mamá de un nene de 3 años. Los tres estuvieron durante el accidente.

"Dejaron a un niño de 3 años sin su mamá. Mi hermana trabajaba y hacía todo para el Francesco. Quería terminar la escuela y tener un trabajo mejor para su hijo", señaló Nicole Riquelme, hermana de Gabriela Riquelme que falleció en el accidente.

La víctima sobreviviente fue dada de alta a primeras horas de este martes y se encontraba en su casa cuando contó lo que vivieron.

"Me pasaron a buscar. Íbamos Lourdes Tejada, su hija de 2 años que falleció y sus otros tres nenes más otro chico que es amigo de sus hijos. También iban una chica que se llama Rocío, mi hermana con su hijo y yo.

Pasamos el zanjón del canal Pescara donde está el puente. Íbamos por la orilla, nada de ir por el medio porque sabíamos que pasan los autos al palo y nos pusimos todos a la orilla. Y de ahí en adelante no me acuerdo de nada más porque me golpeé la cabeza y reaccioné en el hospital a la hora, hora y media. No sé que pasó, sinceramente no sé", explicó Nicole.

"Los lunes y miércoles, a veces los viernes, íbamos a la cancha porque mi hermana y Lourdes juegan a la pelota. Yo les cuidaba los chicos y los miraba para que no se salieran a la calle", narró, con todas las marcas de dolor de lo ocurrido.

"Yo estaba en una camilla en la sala, le pregunté a mi mamá por mi hermana. Ella me dijo que estaba bien porque los médicos le pidieron que no me dijera. Entonces le pregunté cuando estaba mejor yo y no me quería responder. Se le llenaron los ojos de lágrimas y me imaginé lo peor. En ese momento me Di cuenta y dijo 'la Gabi falleció cuando iba en la ambulancia y la Aimara en el momento'".

Otra de las víctimas que estuvo internada en el hospital Central y le dieron el alta, es Lourdes Tejada. La mujer tiene 33 años y es mamá de la pequeña de 2 años que murió en el acto.

"Cuando me pude levantar (después de que la embistieran) lo único que vi fue a mi amiga tirada en el piso y a mi hija al lado", Lourdes Tejada, víctima del accidente y mamá de la nena fallecida.

La joven relató que no iban pegados a la orilla del acceso y recordó que sus otros 3 hijos se salvaron de que los chocaran porque la pelota se les fue al costado y estaban lejos de la calle.

Beba Tragedia Acceso Este.jpg Lourdes Tejada, víctima del accidente y mamá de la beba de 2 años fallecida.



"Mi hija tenía 2 años. Íbamos caminando no por el costado sino más adentro. Cuando sentimos, a la primera que atropella es a mi, después a mi amiga Nicole y después a las otras chicas. Cuando me pude levantar lo único que vi fue a mi amiga tirada en el piso y a mi hija al lado. A mi hija la mató en el instante y mi amiga quedo agonizando", contó Lourdes Tejada.

La víctimas, familiares y allegados piden que el trágico hecho no quede impune.

"Yo pido que no lo dejen en libertad, para mi ni 8 ni 25 años van a calmar el dolor de mi hija y de mi amiga. Por más que ponga la plata para la fianza, que no lo dejen libre. Necesito justicia para mi hija y mi mejor amiga", dijo Nicole Riquelme, hermana de Gabriela Riquelme que falleció en el accidente.

"Pido justicia por ellas dos que eran unas buenas personas. Pido justicia por mi hermana y por Aimara. Dejaron a un nene de 3 años sin su mamá, no es justo", manifestó Lourdes Tejada, víctima del accidente y mamá de la nena fallecida.