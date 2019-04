La vice de De Marchi criticó el éxito del ítem aula y se manifestó en contra del aborto

Tal y como lo adelantó Diario UNO, el mediodía del jueves el intendente de Luján y precandidato a gobernador, Omar De Marchi presentó a su compañera de fórmula la docente Susana Velázquez (57). La referente social, que lidera un comedor en el Bajo Luján, señaló que el ítem aula no hizo variar los resultados en calidad educativa en Mendoza y se autodefinió a favor de las dos vidas: "No creo en el aborto como un método anticonceptivo", marcó.



El acto de presentación de la fórmula completa del PRO fue frente al Memorial de la bandera, a metros de la explanada de Casa de Gobierno. Y pese a que desde Cambia Mendoza se encargaron de aclarar que se permitió eso como una muestra de unidad del frente, no falto quien leyera en ese gesto una clara provocación de De Marchi, que recalcó una y otra vez que su fórmula "sí es inclusiva" en un mensaje por elevación a la dupla oficialista, conformada por dos hombres.

Además, resaltó el astuto candidato, que lejos de lo que hace la política tradicional de conformar fórmulas por acuerdos partidarios que conforman a sectores internos, él buscó que quien lidere la legislatura "sea una persona común que vive el día a día los problemas".

En el lanzamiento, todos querían la foto con la flamante precandidata a vicegobernadora.

Velázquez es una mujer sencilla, que al parecer no se apega a protocolos estancos y como tal se presentó al lanzamiento de su candidatura, con conceptos claros y respuestas concisas. Ella lidera desde hace más de 8 años el comedor Rinconcito de Luz, que es un Servicio Educativo de Origen Social (SEOS), y desde ese lugar analizó las políticas educativas locales.

Aseguró que los trabajos que analizan los conocimientos adquiridos de los alumnos locales le parecen "egoístas porque dejan de lado el costado emocional de los alumnos. Un pibe que no ha comido, no puede alcanzar un objetivo si ese aspecto de su vida no está atendido" y opinó que más allá del ítem aula "los resultados (educativos) no han variado, al docente se le ha pedido que no falte tanto a la escuela y no me parece que esté en relación la cantidad cuando la calidad es poca", dijo y consiguió el aplauso de los presentes, la mayoría militantes del PRO.

Sin amilanarse, Velázquez asumió que no tiene experiencia en cuanto al trabajo legislativo, pero recalcó que sí ha hecho política desde el lugar social que le ha tocado y admitió haber llegado hasta la Legislatura buscando que se le abrieran puertas a los reclamos que llevaba.

Velázquez también fue contundente cuando se manifestó en contra de una ley de aborto legal, seguro y gratuito: "Estoy a favor de las dos vidas y lo defiendo así, no pienso ni creo que el aborto tenga que ser usado como un método anticonceptivo, hay mucho por hacer para prevenir un embarazo no deseado", resaltó.

Ante la consulta sobre cómo piensa sobrellevar el hecho de ser una referente social que pelea día a día contra la pobreza e integrar una fórmula del partido del presidente, a quien se lo responsabiliza con las medidas económicas que han incrementado aquella pobreza, la docente separó a De Marchi de aquellas medidas macroeconómicas y le agradeció la idea de convocarla porque "él ha demostrado que hay cosas que puede cambiar y porque nosotros necesitamos funcionarios que escuchen, como él".