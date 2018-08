Lavalle y San Rafael presentaron amparos contra la nueva ley vial

En menos de cinco meses desde que se reglamentó, la nueva Ley de Seguridad Vial ya acumula dos recursos de inconstitucionalidad en la Suprema Corte local y también en el máximo tribunal nacional. La Comuna de Lavalle , que dirige Roberto Righi, fue la primera en plantear que esa norma ataca directamente la autonomía municipal y que además, en su caso, la asfixia económicamente. Pero como los magistrados calificaron la disputa de "conflicto de poderes", la intendencia lavallina lo llevó a la Corte Suprema de la Nación e intertanto logró suspender su aplicación en ese departamento. También San Rafael presentó un recurso similar.





"Esta ley (la 9.024) es inconstitucional porque el Estado provincial nos delega la creación de juzgados viales y el equipamiento de personal y vehicular que eso requiere, pero no nos dan los fondos, dando por supuesto que eso se financia con las multas, pero es imposible porque a la gente no se le puede exigir que pague más. En una comuna pequeña como la nuestra cumplir con eso nos arrebata del presupuesto unos $10 millones", argumentó el intendente de Lavalle, Roberto Righi.





intendente-lavalle.jpg Roberto Righi, intendente de Lavalle.



Para el cacique peronista, debiera ser el Ministerio de Seguridad quien aplique la mentada ley, coordine la policía vial y aplique las sanciones en toda Mendoza " porque así lo determina la constitución".





La discutida norma establece que los municipios tendrán hasta el 1 de enero de 2019 para poner en funcionamiento sus Cuerpos Municipales de Tránsito y Juzgados Administrativos Municipales de Tránsito y precisamente dos de las comunas que la discuten no cuentan aún con estas figuras legales.





Además desde lo económico, justifican los intendentes, a las arcas de sus departamentos no les alcanza el presupuesto "para agrandar el Estado municipal porque hay que nombrar personal, comprar vehículos, grúas y demás para poder aplicarla y no estamos dispuestos a salir a cazar a los vecinos para ver cómo multamos, que es lo que ya hacen algunas comunas con un claro fin recaudatorio", lanzó el peronista en clara alusión a la intendencia de Capital, cuyas autoridades la semana pasada implementaron las fotomultas.





rodolfo suarez por bordon.jpg Rodolfo Suarez, intendente de Capital. Foto: Nicolás Bordón / Diario UNO



La Comuna sanrafaelina también presentó un recurso similar que se dirime en la Corte. Diario UNO intentó contactar al intendente Emir Félix, pero el jefe comunal aún sigue sin poder hablar por una fractura de maxilar. Igualmente confirmaron desde la intendencia la existencia del recurso judicial.





emir felix.jpg Emir Félix, intendente de San Rafael





Ante los planteos de Lavalle y San Rafael, con similares argumentos, la Corte provincial calificó que se trata de "un conflicto de poderes".





"Nosotros ingresamos, dentro del plazo legal, el recurso para impugnar la nueva ley de tránsito en cuanto a la atribución a los municipios, que no fue consultada. Ante eso la Corte lo calificó como conflicto de poderes, y no como acción de inconstitucionalidad. Frente a eso, que no implica resolución de fondo porque no hubo sentencia de la Corte local, la municipalidad interpuso un recurso extraordinario federal, que si bien se interpone acá, es para que lo resuelva la Corte Suprema de la Nación", explicó Gustavo Ortiz, abogado de la asesoría letrada de Lavalle.





Un largo camino judicial

Este último recurso aún no tiene admisión formal por la conformación de la sala de la Corte mendocina que incluía a Omar Palermo, a quien debió reemplazar Pedro Llorente.





llorente archivo diario uno.jpg Pedro Llorente. Foto: archivo Diario UNO



Ahora si la Corte de Mendoza no admitise este recurso extraordinario, Lavalle presentará un recurso en queja o directo ante la Corte Suprema nacional. Este tribunal podría resolver que está bien calificado (como conflicto de poderes) y en ese caso debería volver a la Corte mendocina para que resuelva. Si, en cambio, resolviera que esta mal calificado, entendiendo que es una acción de inconstitucionalidad, igualmente regresaría al máximo tribunal para que obtenga una sentencia. Hasta tanto eso no suceda la aplicación de la ley está suspendida en Lavalle.







