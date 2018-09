Le dieron un Konex a Cornejo por su administración pública

En la Universidad de Buenos Aires se realizó este martes la entrega de los premios Konex 2018. El jurado de la Fundación eligió a las 100 personalidades más destacadas de la última década de Instituciones- Comunidad-Empresa en la Argentina (2008-2017), nómina conformada por la designación de quintetos en veinte disciplinas. El gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo recibió el premio Konex en la categoría Administradores Públicos.





Encabezaron el acto el presidente de la Fundación Konex, Luis Ovsejevich, y el presidente del jurado de los Premios Konex 2018, Adalberto Rodríguez Giavarini. El jurado es integrado por 20 figuras que han recibido el Premio Konex en ediciones anteriores.





El gobernador mendocino compartió la categoría con Alberto Abad, Alberto Crescenti, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Alicia Oliveira (post mortem).





"Es una distinción muy importante, entiendo que no es para mi persona sino para la administración que encabezo, que ha logrado progresos en materia de administración pública", remarcó Cornejo. Además, detalló los logros de su gestión como "reconstruir el funcionamiento mínimo del Estado, administrar con eficacia los servicios públicos sustantivos, equilibrar ingresos y gastos. Además de salir de los problemas que tuvo el Estado y la administración pública en los últimos años".





"Me enorgullece, pero también me plantea un gran desafío porque esto es un principio de reconocimiento", sostuvo el gobernador de Mendoza, y agregó que "el pueblo en general, y la provincia de Mendoza en particular, necesita mucho más que una buena administración".





En este sentido, Cornejo afirmó que se "necesitan mejores condiciones para generar riquezas y trabajo en blanco para la mayoría de los mendocinos".





"Todavía hay mucho por hacer fundamentalmente en materia de instrumentos nacionales pero también en materia provincial, debemos esforzarnos por mejorar los que estamos y los que vendrán", puntualizó el mandatario.





Los 100 premiados

1/ Entidades Culturales: CeDInCI (Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas); Fundación Leer; Fundación PROA; Museo de Arqueología de Alta Montaña; Tecnópolis.





2/ Entidades Educacionales y de Formación Docente: Fundación Cimientos; Instituto Balseiro; Orquesta-Escuela de Chascomús; Universidad de Buenos Aires; Universidad Nacional de La Matanza.





3/ Entidades de Investigación Científica y Tecnológica: Banco Nacional de Datos Genéticos; Bioceres; Conicet-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC); INVAP.





4/ Entidades de Salud: Fundación CONIN; Fundación Huésped; Fundación Ineco; Hospital de Pediatría Profesor Dr. Juan P. Garrahan; Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández.





5/ Entidades de la Sociedad Civil: AAPRESID (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa); EAAF (Equipo Argentino de Antropología Forense); Madres contra el Paco y por la Vida; Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole; Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA.





6/ Dirigentes, Organizaciones e Iniciativas Sindicales: Convenio de Productividad de Vaca Muerta; Luis Ramón Hlebowicz; Obra Social del Personal de la Sanidad Argentina; Ricardo Pignanelli; Juan Carlos Schmid.





7/ Empresa y Comunidad: Fundación Telefónica; Matriarca; Pan American; Energy; Programa ProPymes de Techint; Toyota.





8/ Dirigentes Sociales: Margarita Barrientos; Padre Pepe Di Paola; Graciela Fernández Meijide; Héctor Toty Flores; Rodrigo Zarazaga.





9/ Legisladores: Graciela Camaño; Elisa Carrió; Miguel Ángel Pichetto; Ernesto Sanz; Margarita Stolbizer.





10/ Magistrados: José María Campagnoli; Horacio Cattani; Graciela Aída González; Hilda Kogan; María José Sarmiento; Carmen Argibay (Post Mortem); Julio César Strassera (Post Mortem).





11/ Administradores Públicos: Alberto Abad; Alfredo Cornejo; Alberto Crescenti; Horacio Rodríguez Larreta; María Eugenia Vidal; Alicia Oliveira (post mortem).





12/ Diplomáticos: Ricardo Ernesto Lagorio; Eduardo Mallea; Rogelio Pfirter; Renato Carlos Sersale di Cerisano; Pedro Villagra Delgado.





13/ Empresarios de Agronegocios: Gerardo Bartolomé; Mariano Bosch; Nicolás Catena Zapata; Gonzalo Tanoira; Herman Vicentin.





14/ Empresarios de la Industria: Juan Carlos Bagó; Alberto Grimoldi; Luis Pagani; José Vicente Porta; Hugo Sigman.





15/ Empresarios Innovadores: Santiago Bilinkis; Máximo Cavazzani; Emiliano Kargieman; Eduardo Meichtry; Federico Trucco.





16/ Empresarios del Comercio, de la Banca y de los Servicios: Federico Braun; Marcos Galperin; Martín Migoya; Roberto Souviron; Patricio Supervielle.





17/ Empresarios PYME: Claudia Álvarez Argüelles (Álvarez Argüelles Hoteles); Inés Berton (Tealosophy); Martín Cabrales (Cabrales); Marcelo Salas Martínez (Café Martínez); José Alberto Zuccardi (Familia Zuccardi).





18/ Ejecutivos de la Industria: Isela Costantini; Guillermo Hang; Daniel Herrero; Miguel Kozuszok; Gastón Remy.





19/ Ejecutivos del Comercio, de la Banca y de los Servicios: Facundo Gómez Minujín; Sergio Kaufman; Federico Procaccini; Guillermo Rivaben; Martín Zarich.





20/ Dirigentes Empresarios: Miguel Acevedo; Claudio Cesario; Javier Goñi; Luciano Miguens; José Urtubey.





Mención Especial: Papa Francisco.





Konex de Honor: Raúl Alfonsín.





Fuente: Prensa.Mendoza.gov.ar