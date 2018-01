Ley de tránsito: se prohibirá el uso del polarizado "presidencial"

"Entonces que también prohíban usar gafas de sol, porque para el caso es lo mismo. Pero primero que muestren sus propios vehículos sin polarizar. Manga de ladrones... Ya no saben qué inventar para hacernos la vida difícil", escribió Clau Domínguez, una de las más de 100 lectoras que comentó en el Facebook de Diario UNO la nota sobre multas para vidrios polarizados que hizo arder las redes y hasta tuvo que salir el Gobierno de Mendoza a aclarar los detalles de la normativa contemplada en la nueva Ley de Transito.





El Jefe de la Policía Vial, Oscar Homola, salió a calmar los ánimos y detalló cómo se va a implementar el tema: "Estamos trabajando para ver los alcances de esta norma y hasta ahora hemos definido que los laminados llamados 'presidenciales', es decir, los más oscuros, serán prohibidos, y los espejados. Vamos a permitir un intermedio o claro".





El referente dijo que se tomará como parámetro para saber si se cumple o no con la medida, si a corta vista se pueden visualizar las siluetas de las personas que van en el vehículo. La medida incluirá a los autos oficiales y de la Policía.





"No es que la gente tenga que salir corriendo a sacar su polarizado, ya que sólo serán los más oscuros, porque entendemos que no permiten una buena visibilidad al conductor, sobre todo a los costados, es inseguro", comentó.





La idea es que una vez que se implemente el sistema de revisión técnica, se tenga en cuenta para habilitar el auto que no lleve los vidrios con laminas oscuras, por eso Homola descartó que se vayan a aplicar multas. "Estamos viendo las empresas que van a trabajar en esto, en el llamado a licitación, pero es un tema que se va a tener en cuenta".





Aclaración

Mario Vadillo, de Protectora , señaló que "es indispensable que se reglamente las tonalidades permitidas, en que grado en los diferentes parabrisas frontal, lateral y trasero. También si va a estar permitido la tonalidad propia del vidrio o si se va a permitir la aplicación externa mediante films".





Añadió que "actualmente los proveedores de estos polarizados están poniendo films que atentan contra la seguridad del conductor, ya que no pueden ver a otros automotores y tampoco a transeúntes o ciclistas. También la aplicación de una membrana de plástico es un riesgo en caso de incendio, ya que impide escapar rompiendo el parabrisas".





En la Ley Nacional de Tránsito 24.449, el artículo 30 indica que los autos deben tener los vidrios de seguridad o elementos transparentes similares, normalizados y con el grado de tonalidad adecuado.





En tanto, en el anexo F del decreto aclaratorio 779/95 de la misma ley, se especifica el grado de tonalidad que deben tener los vidrios.





"Allí queda claro que el nivel de transmisión luminosa no puede ser mayor del 25 por ciento en los parabrisas y del 30 por ciento en los otros cristales. Mendoza no adhiere a la Ley Nacional, salvo en determinadas disposiciones. En el caso de la tonalidad de los vidrios no adhirió, y hasta que no lo haga no existe reglamentación que indique al usuario qué grado de tonalidad esta prohibido, por eso es bueno que se aclare".





Fuente: Diario UNO de Mendoza