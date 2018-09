Llueven las críticas por el cargo que obtuvo la pareja de Cobos

Natalia Obon, actual pareja del senador nacional y ex gobernador y vicepresidente Julio Cobos, será la nueva secretaria de la Cámara Federal de Apelaciones de la Provincia, y la noticia generó un gran revuelo.





Desde la política y desde los gremios judiciales cuestionaron la designación. Con una diferencia: mientras los colegas de Cobos lo hicieron en off, los sindicatos de Judiciales lo hicieron abiertamente, puesto que la designación de una persona en un alto cargo de la Justicia sin concurso previo es una decisión cuestionable desde el punto de vista ético.





Así opinaron tanto Carlos Ordóñez, representante de los empleados judiciales provinciales, como Ariel Pringles, de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación.





Cobos, el impoluto.

Voces del radicalismo y del PJ dieron su punto de vista al respecto de la designación de Obon en la Justicia, y tanto unos como otros coincidieron: Cobos dejó de ser impoluto. Tal es la imagen que el actual senador nacional ha cultivado desde que era ministro de Roberto Iglesias: un hombre austero y serio, al que nunca se lo vinculó con escándalos, y menos en los que estuvieran involucrados familiares.

Sin embargo, desde el interior de la política, aliados y rivales coinciden : "Julio se equivocó en esto, no debería haberlo permitido".





Quien sí quiso opinar en on fue Lautaro Jiménez, senador provincial del FIT. El legislador izquierdista dijo que "la noticia genera mucha bronca, mucho rechazo. Entendemos que en cualquier instancia, con un concurso abierto, numerosos trabajadores del Poder Judicial podrían haber concursado y haberle ganado limpiamente a una persona que se recibió de abogada hace pocos meses en un curso a distancia".





No hay que olvidar el trasfondo preelectoral en el que se enmarcarán todos los hechos políticos que se sucedan en lo que queda del año y el que viene. La campaña, claro está, ya comenzó a gestarse.





Las intenciones del ex gobernador de presentarse en la interna para intentar disputarle el título de candidato a quien apadrine Cornejo pone nervioso a más de uno.





Mientras, el área de Comunicación del senador lo dice hasta el cansancio: la mujer de Cobos tiene su vida aparte, se recibió de abogada y consiguió un trabajo con muy excelente salario.





Altos cargos a concurso

Mientras, esto opinaban los sindicalistas consultados por el tema: Ordóñez manifestó que si bien no es ilegal, se puede prestar a suspicacias. Por esto, lo más recomendable es que a todos los poderes del Estado se ingrese por concurso, más aún a los altos cargos.





Por su parte, Pringles aseguró que "esta no es una situación única, hay una cantidad de jueces que nombran parientes, amigos, novias; yo hace mucho que lo vengo denunciando en cada ocasión en la que ocurrió, por lo tanto no me voy a referir a un caso particular sino a todas las situaciones similares que tanto enojan. En cambio, el hecho de concursar echa luz sobre todos estos procesos que muchas veces terminan siendo poco claros".





El silencio de Cobos

Si bien se abstuvo de hacer declaraciones, se supo que Cobos está muy conforme con el cargo de su novia, y que asegura que ella llegó allí por su capacidad y por ningún apadrinamiento.





Poca experiencia

Más allá de ser la actual pareja de Cobos, Natalia Obon hace muy pocos meses que se recibió de abogada, por lo que tiene muy poca experiencia profesional. Pese a esto, asumirá en uno de los más altos puestos a los que un letrado puede acceder, sin entrar en la carrera de magistrado.





Como antecedente laboral, Obon cuenta con una asesoría, que realizaba para el mismo Cobos en el Senado. Además es licenciada en Nutrición, carrera que no tiene afinidad con lo que hará ahora.





Teniendo en cuenta la media salarial que percibe un empleado en relación de dependencia, Natalia Obon ganará alrededor de 80.000 pesos mensuales.