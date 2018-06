Lobesia: 14 cámaras apoyaron al Gobierno de Mendoza

Catorce cámaras que representan al sector vitivinícola decidieron acompañar la propuesta del Gobierno de Mendoza que elaboró un proyecto de ley para luchar contra la Lobesia botrana.





Encabezada por el ministro de Economía Martín Kerchner, Gobierno y entidades lograron un consenso para que el sector vitivinícola acompañe el proyecto legislativo que propone un desembolso tripartito para combatir la polilla de la vid, a partir de setiembre, cuando deben empezar a colgarse las feromonas que se utilizan en la técnica de confusión sexual.





Si bien desde las entidades mostraron resistencia por los $1.500 por hectárea, en cuatro cuotas, que tienen que invertir para hacer frente a la campaña, todos coincidieron en la necesidad de llevar adelante la lucha contra la polilla que, desde 2010, afecta las vides de Mendoza.





"Hemos encontrado un punto de acuerdo de que hay que hacer el ataque contra la Lobesia, pero si no está esa ley no se puede", indicó el ministro y detalló que en la reunión las cámaras "han pedido que llevemos de cinco a más hectáreas la cobertura. Ya hemos acordado que puede estar el orden de las 10 ha, aunque algunos piden 25, pero vamos a ver cuál es la mejor metodología para que podamos exceptuar".





Si se fija el mínimo no imponible de 10 hectáreas, más del 70% de los productores de la provincia quedarían exceptuados. Es decir: 7.500 productores no pagarían y los que sí tengan que hacer el aporte lo podrán financiar hasta mayo de 2019.





Otro de los pedidos de las entidades al que accedió el Gobierno provincial, es achicar la vigencia de la norma para que no sea mayor a dos años y que, luego, sea revisada por un comité científico técnico donde participen los sectores privados.





También el Ejecutivo aceptó que aquellos que estén declarados en emergencia, porque han perdido su cosecha, no paguen





"No hay más tiempo si mañana no se aprueba la ley, no se puede hacer la licitación y comprar los insumos. Es decir: no tenemos lucha contra la Lobesia porque si no se hace en forma integral en toda la provincia es tirar el dinero", cerró el ministro.





Cabe recordar que el Gobierno provincial y Nación comprometieron $150 millones que se suman a los $400 millones de la campaña anterior.