Los caciques del PJ evalúan medidas judiciales efectivas

El freno de mano que activó el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo al limitar las reelecciones indefinidas de intendentes sigue generando polvareda y chicanas.





Sin perder tiempo los caciques peronistas -todos afectados por la medida- definirán qué estrategia jurídica aplicarán para frenar el decreto, aunque el más decidido a ir a la Justicia parece ser el tunuyanino Martín Aveiro.





Este martes se reunirán para seguir estudiando una posible salida que les permita presentarse en las próximas elecciones, aunque al parecer el intendente Emir Félix ya encontró una forma, adelantando las elecciones.





El sábado, en tono de broma, el intendente Aveiro aprovechó el almuerzo del aniversario de la Cámara de Comercio, a donde había asistido Alfredo Cornejo y parte de su gabinete, y al final de su discurso lanzó: "Gobernador, culpa suya, ya que como usted no me deja (volver a ser intendente) le tengo que aceptar la candidatura a vicegobernador a Omar (De Marchi) que me ha invitado a ser parte".





Acto seguido bajó del escenario y se abrazó con el intendente de Luján, quien ha hecho público su deseo de competir por la gobernación, aunque la idea no se digiera del todo bien en Cambia Mendoza.





El chiste, que tenía un claro mensaje político, fue ampliamente celebrado por los presentes en el hotel de Vista Flores y hasta hubo militantes que filmaron el momento y viralizaron el video, demostrando que sabían que eso iba a ocurrir.









Rápido de reflejos, cuando le tocó hablar, Cornejo le dio la bienvenida al jefe comunal tunuyanino al Frente Cambia Mendoza.





Intendentes analizan qué hacer

Martín Aveiro ya está decidido a usar la vía judicial para intentar frenar el decreto que le impide volver a ser candidato a intendente en Tunuyán . "Las opciones que estudian los expertos es presentar una acción de inconstitucionalidad en la Corte y otra vía es discutir la afectación al derecho de ser elegido a través de las acciones que pueden proteger eso, que podría ser mediante un amparo ante un juzgado de primera instancia. Lo que se analiza es que es lo más eficiente", precisó el asesor legal de la intendencia de Tunuyán, el abogado Sergio Coniberti.





Además de la eficacia de lo que presenten, los intendentes peronistas que se reúnen hoy -según confirmaron desde sus entornos-, evalúan los tiempos en que podrían obtener una respuestas de la Justicia. Saben que tienen 30 días para presentar la acción de inconstitucionalidad, pero tal vez sería más rápido conseguir la respuesta a un amparo, en pos la presión que les imponen los tiempos electorales.





No todo fue risas

El jueves, apenas un día después de que Cornejo anunciara que promulgaría la ley que limitaba las reelecciones de los caciques comunales, en Tunuyán y por las redes sociales se empezó a gestar una manifestación a modo de escrache bajo los lemas: "Yo voto a Aveiro" y "Yo elijo a quien votar". La convocatoria corrió rápidamente y el fin era recibir al gobernador con un escrache en las cercanías del hotel de Vista Flores en donde era el encuentro.





Sin embargo, en la noche del viernes circuló un audio del mismo intendente Aveiro pidiendo: "A todas aquellas personas que se han estado manifestando en las redes sociales, les pido que no se acerquen por el hotel Fuente Mayor mañana (por el sábado). No tiene sentido una situación de apoyo, reclamo o de manifestación para la situación que sea. Como tunuyanino entiendo que debemos ser respetuosos no sólo de las personas sino también de las instituciones. Y mañana lo que se celebra es un nuevo aniversario de la Cámara de Comercio de Tunuyán que están dentro de los festejos por el aniversario de Tunuyán... Evitemos cualquier manifestación política en contra de alguien", recalcaba.





Al parecer el audio logró desactivar la manifestación, sin embargo, ese sábado el gobernador llegó a las 10, una hora antes de lo previsto ya que la convocatoria era a las 11. Apenas pisó el hotel, hizo llamar al intendente quien llegó minutos después y subió a la habitación en que se encontraba Cornejo. Ambos pasaron media hora reunidos a solas.