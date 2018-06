Los candidatos de Cambia Mendoza a suceder al gobernador Cornejo

Falta más de un año para las PASO y las elecciones generales que definirán quién será el próximo gobernador de Mendoza, pero en el oficialismo ya comienzan a barajar diferentes opciones para evitar una sangría entre tantos posibles candidatos a suceder a Alfredo Cornejo .





La intención dentro de Casa de Gobierno es clara: el sucesor de Cornejo lo debe decidir el mismo gobernador. "Es una tradición dentro del radicalismo, el mandatario que deja el cargo elige el candidato para remplazarlo".





Si así fuera, el radicalismo mira a tres candidatos especialmente. El primero es el actual ministro de Economía, Martín Kerchner, uno de los más cercanos a Cornejo. Detrás de él aparecen los intendentes Rodolfo Suarez (Capital) y Tadeo García Zalazar ( Godoy Cruz ), que respetarían lo que decida el gobernador.





Sin embargo, el problema son otros dos posibles sucesores, que en el pasado han adelantado que la idea de gobernar Mendoza no les disgusta para nada. Por un lado, el intendente de Luján y miembro del PRO, Omar De Marchi y por el otro, el ex gobernador y ex vicepresidente Julio Cobos. Con el agravante de un posible acuerdo de estos dos para pelear en las PASO contra el aparato cornejista.





Eliminar la competencia

En Casa de Gobierno aún no comienzan a analizar seriamente cómo proceder con las elecciones pero los datos se van acumulando y las opciones también.





Hace unos días, según explicó una fuente del oficialismo, se manejó la posibilidad de reformular la ley electoral y suspender las PASO del año que viene, bajo la idea de que estas son una gran encuesta y que no siempre gana el mejor, sino candidatos "efímeros" o sin capacidad de construcción.





En ese sentido, nombran lo hecho por el diputado nacional José Luis Ramón , que sin aparato y con una campaña novedosa llegó al Congreso nacional, pero de reojo también lo miran a Cobos, que sobre la base de su imagen puede arrastrar el voto independiente.





"Las PASO han tenido éxito en venderse pero no deberían ser obligatorias" es otro de los argumentos que se esgrimen en Casa de Gobierno, aunque la idea de suspenderlas por ahora es lejana.





Pero más allá de que hayan primarias o no, en el oficialismo defienden la idea de que el gobernador sea elegido por Cornejo, y en ese sentido desechan de plano apoyar una posible candidatura de Julio Cobos o de Omar De Marchi.





Sobre el primero, la respuesta es que no trabaja en equipo y no lo ven armando al radicalismo en toda la provincia. Sobre el segundo, que tiene más llegada al Gobierno nacional, ya planean diversas opciones, desde ofrecerle ir al Congreso nuevamente hasta una posible candidatura a la vicegobernación en caso de que tampoco quiera ser reelegido como intendente.





Ni Cobos ni De Marchi quisieron responder sobre estas posibilidades, aunque allegados al primero aseguraron que es importante que se mantengan las PASO tal como están, "para legitimar a los candidatos", y manifestaron conocer el rumor de que se podrían suspender.





"De no haber sido por las PASO, ni Marcelino Iglesias ni Daniel Orozco habrían llegado a ser intendentes, porque ambos les ganaron a candidatos de Cornejo en las primarias", adujeron, y agregaron que Cobos recién definirá su candidatura el año que viene.





A diferencia del caso de De Marchi, no hay por ahora un plan que contenga ofrecerle un cargo a Cobos.





Desdoblamiento

La otra interrogante que se maneja es qué hacer con las fechas de elecciones. En ese sentido, toma cada vez más fuerza la posibilidad de un desdoblamiento respecto a las nacionales.





La razón es simple, con las subas de tarifas y la inflación, la imagen del presidente Mauricio Macri viene cayendo en los últimos meses. De hecho, en el cuarto piso de Casa de Gobierno son varias las encuestas que se manejan y la mayoría de ellas coincide en algo: "La imagen de Macri cayó bastante y la de Cornejo algunos puntos, pero no mucho" y el objetivo es que siga así, que el primero no arrastre al segundo, ni a su sucesor.





"Todavía no comenzamos a analizarlo seriamente, pero la idea está, a partir agosto se estudiará mejor", manifestaron desde el oficialismo y explicaron que en caso de desdoblamiento, la idea es que las municipales y la provincial se hagan el mismo día.





Fuente: Diario UNO de Mendoza