Los personajes detrás de los Registros del Automotor

En Mendoza funcionan 52 registros del automotor, de los cuales al menos 11 tienen vinculación directa con funcionarios y ex funcionarios, y otros tantos son allegados "de tercera línea".





Entre los encargados hay desde una hija de un ex gobernador, ex esposas de intendentes, ex legisladores y de un juez de la Corte Suprema, hasta ex parejas de hijas de ex ministros nacionales. Pero ni la lista ni la cercanía con el poder terminan allí, en el orden de mérito del concurso para un registro otorgado el año pasado también aparecen, por ejemplo, un ex senador provincial y una ex funcionaria de Las Heras .





Tal es el tamaño de la caja que reúnen estos registros que según publicó meses atrás el diario La Nación, en total los 1.500 registros que hay en el país tienen una recaudación de $15.000 millones, monto que sostiene a parte del sistema judicial.





Desde hace un tiempo el Gobierno nacional avanza en la digitalización de parte de los trámites que se realizan en ellos, buscando agilizarlos. De hecho hoy parte de la transferencia se hace vía web y eso abarató 40% el trámite.